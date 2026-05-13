Скончался ведущий «До и после полуночи» Владимир Молчанов

Журналист и ведущий телепрограммы «До и после полуночи» Владимир Молчанов скончался в возрасте 75 лет, сообщил его друг, журналист и писатель Юрий Рост.

«Горе! Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг. Потеря велика и невосполнима», — написал Рост в телеграм-канале.

В разговоре с ТАСС Рост сообщил, что Молчанов умер после длительной болезни.

Завоевал популярность как телеведущий программ «90 минут» и «До и после полуночи».

Молчанов родился 7 октября 1950 года в Москве в семье композитора Кирилла и актрисы Марины Пастуховой-Дмитриевой. Окончил филологический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности «Нидерландский язык и литература».

С 1973 по 1986 год работал в агентстве печати «Новости» редактором, переводчиком, корреспондентом в Нидерландах. Завоевал популярность как телеведущий программы «До и после полуночи». Также был ведущим программ «Время», «90 минут», «120 минут».

В 2000-х годах на разных телеканалах вел телевизионные программы «Частная жизнь», «Полуночники» и «По душам с Владимиром Молчановым», «До и после...», работал на латвийском телевидении. Обладатель премии ТЭФИ в категории «Интервьюер» в 2001 году. Награжден орденом Почета в 2011 году.