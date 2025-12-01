НАВЕРХ
Умерла легендарная Брижит Бардо

Брижит Бардо
Фото: Michel Bernanau (grand père de Oolong06400 ref) / CC BY-SA 3.0

Французская кинозвезда, один из секс-символов 1950-1960-х Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года, сообщил фонд ее имени.

«Фонд Брижит Бардо с огромной скорбью объявляет о кончине своего основателя и президента мадам Брижит Бардо, всемирно известной актрисы и певицы, которая решила отказаться от престижной карьеры, чтобы посвятить свою жизнь и энергию защите животных», — приводит AFP заявление пресс-службы фонда Бардо.

Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже, в юности занималась балетом, начала кинокарьеру в 1952 году. Известность Бардо принесла картина Роже Вадима «И Бог создал женщину» (1956). Фильм сделал актрису звездой кинематографа и принес статус секс-символа.

За карьеру снялась в 48 фильмах, в том числе «Бабетта идёт на войну», «Истина», «Презрение». За роль в картине «Вива, Мария!» Бардо была номинирована на британскую премию BAFTA.

Также записала несколько успешных музыкальных альбомов. В 1970 году Бардо стала первой женщиной, выбранной моделью для бюста Марианны — официального символа Франции.

Завершила кинокарьеру в 1973 году и посвятила свою жизнь борьбе за права животных. Основанный ею фонд помогает создавать и сам открывает приюты для животных, участвует в борьбе с браконьерством, выловом диких животных для использования в цирках, тестированием на животных, оказывает помощь в судебных процессах против жестокого обращения с животными.

Бардо официально была замужем четыре раза, также у нее было множество романов, в том числе с актером Жаном-Луи Трентиньяном и певцом Сержем Генсбуром. В 1960-м году родила единственного сына Николя-Жака Шарье, причем сделала это дома, так как боялась, что «скорую» остановят папарацци.

Культгид #Кинематограф #О людях
