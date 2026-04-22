ТНТ взял «Очень странные дела» за основу новогоднего фильма

Новый новогодний фильм ТНТ будет комедийной фэнтези-сказкой с названием «Очень сказочные дела», сообщила пресс-служба телеканала. Судя по постеру и тизеру, не обошлось без хитового сериала «Очень странные дела».

Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки в конце декабря 2025 года анонсировала, что очередной новогодний фильм будет переосмыслением русской классики, романа «Мастер и Маргарита». Но телеканал отказался от этой идеи и взялся за сказку.

«В фильме будет отсылка на "Очень странные дела" — сериал, который взорвал весь мир. Но в нашей вселенной Аладдин будет соседствовать со Змеем Горынычем. В базе будут, безусловно, русские народные сказки. Кстати, если вспомнить пасть Демогоргона — она ведь очень похожа на Аленький цветочек… Это маленький спойлер», — прокомментировал креативный продюсер Андрей Шелков.

По сюжету простоватый парень Елемеля срывает трем богатырям операцию по поимке Кощея Бедросовича, последний исчезает вместе с царской дочкой. Елемеля вместе с болтливым гусляром Алешкой отправляется в долгий путь в Кощееву изнанку. Их ждут Баба Яга, которая продает избушку на курьих ножках, водное царство с обворожительной русалкой, предлагающей стать морским владыкой, банда Соловья-разбойника с инфоцыганским табором и другие герои.

Создатели проекта воссоздадут теплую, ламповую атмосферу советских сказок, с участием круговорота звезд и актеров. Уже известно, что роль Кощея Бедросовича исполнит Филипп Киркоров. Также в проекте сыграют Тимур Батрутдинов и Андрей Гайдулян. Исполнители остальных ролей пока держатся в секрете.