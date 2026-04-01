Драмы и фантастика: лучшие фильмы и сериалы про Чернобыль

Катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции не могла не найти отражение в кинематографе. В топе — первые художественные фильмы на эту тему, драмы о ликвидации аварии и фантастика о загадочной Зоне.

26 апреля 1986 года в ходе плановых испытаний произошло разрушение реактора четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Это привело к выбросу огромного количества радиоактивных веществ, пожару и масштабному загрязнению, затронувшему значительную часть СССР и Европы.

«Чернобыль» (Chernobyl)

Жанр: драма

Страна: США, Великобритания

Год выхода: 2019

Создатели: Йохан Ренк, Крейг Мейзин

В ролях: Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг: «Кинопоиск» — 8.8, IMDb — 9.3

Культовый мини-сериал, получивший 10 премий «Эмми» и «Золотой глобус». Достоверная хроника событий первых дней после аварии, расследования ее причин и героической борьбы ликвидаторов.

Перед написанием сценария Крейг Мейзин два года работал над архивными материалами, тем не менее фильм не является документальным отражением событий.

«В сердце этой истории лежит вопрос о том, что происходит, когда у людей отнимают правду. А советская система была, по сути, огромным памятником лжи. Они делали ложь искусством: лгали друг другу, лгали вышестоящим чинам, лгали подчиненным и делали это из-за инстинкта выживания», — говорил Мейзин.

«Мотыльки»

Жанр: драма

Страна: Украина

Год выхода: 2013

Режиссер: Виталий Воробьев

В ролях: Юра Борисов, Мария Поезжаева, Евгения Лоза

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7.9, IMDb — 7.3

Мини-сериал с акцентом на историю любви молодых парня и девушки, оказавшихся в эпицентре трагедии.

Две сестры Аля и Марьяна приезжают в Припять в гости к родственникам и становятся свидетелями аварии на ЧАЭС. Их отец-вертолетчик участвуют в ликвидации и отправляет солдата Пашу с запиской к дочерям. Паша и Аля с первого взгляда влюбляются друг в друга и обещают быть вместе, несмотря ни на что.

Создатели добивались максимального сходства с Припятью и исторической правды в кадре. Со всей Украины собирали желтые автобусы «Икарус», на которых эвакуировали горожан, перекрашивали машины скорой и ГАИ, военную технику.

«В субботу»

Жанр: драма

Страна: Россия

Год выхода: 2011

Режиссер: Александр Миндадзе

В ролях: Антон Шагин, Светлана Смирнова-Марцинкевич

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг: «Кинопоиск» — 5.2, IMDb — 5.5

Сильная авторская работа, показывающая не катастрофу, а человеческую растерянность, страх и абсурд советской бюрократии.

Сотрудник комитета комсомола Валерий узнает о взрыве на АЭС, а также о том, что партийное руководство не собирается оповещать жителей о случившемся, чтобы не вызвать панику. Тогда он решает бежать, прихватив нравящуюся ему девушку Веру.

Фильм показали в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля, потом выиграл несколько призов, в том числе на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске.

В фильме прямо не называется город и время происходящих событий, но очевидна отсылка к аварии на Чернобыльской АЭС. «Я думал о тех, кто 26 апреля 1986 года гулял на свадьбах. Таких свадеб в этом городе, откуда никто, кроме начальства, не сбежал, было шестнадцать. На одной из них мы как будто бы побывали в моей картине», — говорил режиссер.

«Чернобыль. Зона отчуждения»

Жанр: фантастический триллер / альтернативная история

Страна: Россия

Год выхода: 2014-2017

Создатели: Илья Куликов, Евгений Никишов

В ролях: Константин Давыдов, Сергей Романович, Валерия Дмитриева, Кристина Казинская, Анвар Халилулаев, Евгений Стычкин

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7.7, IMDb — 5.5

Неожиданный и увлекательный жанровый гибрид с путешествиями во времени. Зрелищный сюжет с ностальгической атмосферой завоевал любовь зрителей.

Компания молодых людей отправляется в погоню за вором в Припять, где становятся пленниками Зоны – зараженной территории поблизости от Чернобыля, как будто имеющей самосознание и преследующей свои цели. Во втором сезоне герои попадают в альтернативную историю, где СССР — сверхдержава, в США развалились из-за аварии на атомной станции Калвер Клиффс.

Сериал попал в список «10 лучших русских сериалов 2014 года» по версии журнала «Афиша».

«Запретная зона» (Chernobyl Diaries)

Жанр: ужасы

Страна: США

Год выхода: 2012

Режиссер: Брэдли Паркер

В ролях: Джонатан Садовский, Дмитрий Дьяченко, Оливия Тейлор Дадли

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг: «Кинопоиск» — 5.0, IMDb — 5.1

Хоррор с музыкой Мэрилина Мэнсона, эксплуатирующий образ Зоны, которому не хватает саспенса и оригинальности.

Группа экстремальных туристов нанимает проводника, который везет их в заброшенную Припять, где они сталкиваются с чем-то гораздо более страшным, чем радиация.

Картина снята всего за 1 миллион долларов, а сборы во всем мире составили 37 миллионов долларов, хотя отзывы критиков были в основном негативными.

«Чернобыль»

Жанр: драма

Страна: Россия

Год выхода: 2021

Режиссер: Данила Козловский

В ролях: Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев

Возрастной рейтинг: 12+

Рейтинг: «Кинопоиск» — 4.8, IMDb — 5.2

Фильм, основанный на реальной трагедии, но далекий от исторических событий. При этом он позиционировался как ответ сериалу от HBO.

Пожарный Алексей Карпушин встречает в Припяти парикмахера Ольгу, которую оставил десять лет назад, и узнает, что у нее есть десятилетний сын. Отношения возобновляются, и Карпушин собирается перевезти их в Киев, планам мешает авария на Чернобыльской АЭС. Карпушин становится одним из тех, кто спускается к затопленному энергоблоку.

«Мне, условно говоря, человек на фоне глобальной катастрофы гораздо интереснее, нежели чем говорить о причинах и искать виноватых. За всем стоит человек», — говорил Козловский о замысле.

«Земля забвения» (La terre outragée)

Жанр: драма

Страна: Франция, Украина

Год выхода: 2011

Режиссер: Михаль Боганим

В ролях: Ольга Куриленко, Анджей Хыра, Илья Иосифов

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг: «Кинопоиск» — 6.0, IMDb — 6.3

Авторский, европейский взгляд на чернобыльскую трагедию, сосредоточенный в первую очередь на эмоциональных переживаниях и сломанных судьбах людей.

В фильме переплетаются судьбы Ани, которая выходит замуж за пожарного 26 апреля 1986 года, и эвакуированного их Припяти мальчика Валерия. Спустя годы оба возвращаются в город-призрак.

В сюжете есть сходства с романом Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва». Режиссер Боганим говорил, что эта книга стала одним из источников вдохновения при создании фильма.

«Аврора»

Жанр: драма

Страна: Украина

Год выхода: 2006

Режиссер: Оксана Байрак

В ролях: Анастасия Зюркалова, Дмитрий Харатьян, Эрик Робертс

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7.1, IMDb — 6.0

Эмоциональная драма, где чернобыльская катастрофа служит отправной точкой для личной истории героев.

Юная осиротевшая девочка по имени Аврора живет в детдоме на окраине Припять и мечтает стать балериной. Во время взрыва на Чернобыльской АЭС она получает смертельную дозу облучения. Единственный шанс на спасение — дорогостоящая операция в США, куда ее отправляют на лечение. В клинике Аврора встречает кумира — бывшую звезду балета, циничного Николая Астахова в кризисе.

Режиссер фильма Оксана Байрак говорила, что специально показала историю маленькой девочки, а не пострадавших людей вообще. «Я была в двух онкоцентрах, один из которых находится в Белоруссии. Там угасают дети детей Чернобыля. И когда мне говорят, что я конъюнктурно выбиваю слезу, показывая девочку, больную раком, мне хочется взять таких горе-ценителей и взашей погнать хотя бы в одну из таких больниц, чтобы они просто заглянули в глаза умирающих детей», — отмечала она.

«Распад» (1990)

Жанр: драма

Страна: СССР

Год выхода: 1990

Режиссер: Михаил Беликов

В ролях: Сергей Шакуров, Татьяна Кочемасова, Алексей Серебряков, Марина Могилевская

Возрастной рейтинг: 12+

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7.0, IMDb — 6.6

Первый художественный фильм о Чернобыле после нескольких вышедших по горячим следам документальных проектов.

Журналист Журавлев переживает измену жены и ждет встречи с друзьями, которые работают в Городе Энергетиков. Но планы перечеркивает авария, в которой один за другим гибнут его друзья, а он сам пытается отправить семью подальше от опасности и затем поехать в Зону к ликвидаторам.

«Распад» — обладатель главной награды Венецианского кинофестиваля.

«Чернобыль: Последнее предупреждение» (Chernobyl: The Final Warning)

Жанр: драма

Страна: СССР, США

Год выхода: 1991

Режиссер: Энтони Пейдж

В ролях: Джон Войт, Джейсон Робардс, Аннетт Кросби

Возрастной рейтинг: 12+

Рейтинг: «Кинопоиск» — 6.2, IMDb — 6.3

Совместный телефильм США и СССР, где в центре внимания — подвиг врачей и трагедия пожарных.

Узнав о трагедии на Чернобыльской АЭС, американский специалист в лечении лейкемии доктор Роберт Гейл предлагает советскому правительству помощь, он прилетает в Москву и обследует пострадавших

Фильм снят по книге врача Роберта Гейла «Последнее предупреждение: Наследие Чернобыля». В 1988 году он был куратором международной медицинской бригады, лечившей ликвидаторов, пораженных лучевой болезнью.