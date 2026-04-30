Военные фильмы «Литвяк» и «Семь верст до рассвета» выйдут в прокат

Кадр из фильма «Литвяк»
Фото: © кадр из фильма «Литвяк»

Сразу два фильма про Великую Отечественную войну выхолят в прокат в четверг, 30 апреля — «Литвяк» и «Семь верст до рассвета».

«Литвяк» — байопик о легендарной советской летчице Лидии Литвяк, самой результативной женщине-пилоте Второй мировой войны.

По сюжету 21-летняя Лидия служит летчицей-истребителем и вместе с боевыми товарищами выполняет задания на самых напряженных участках фронта. Участвуя в ожесточенных воздушных боях, она проявляет себя как один из наиболее результативных асов. В полку у нее завязываются отношения с летчиком Алексеем Соломатиным.

В фильме Андрея Шальопы снялись Полина Чернышова, Петр Рыков, Евгений Ткачук.

В основе фильма «Семь верст до рассвета» реальные события и бессмертный подвиг крестьянина Матвея Кузьмина, ставшего Героем Советского Союза. Зимой 1942 года, в суровых условиях оккупированной Псковской области, он совершил поступок, который сравнивают с подвигом Ивана Сусанина.

Собирая информацию для сценария, создатели нашли в местном доме престарелых почти 100-летнюю бабушку, очевидицу событий.

«Бабушка знала Кузьмича и рассказала, как все было. В том числе прояснила спорный вопрос о белых халатах немецких егерей. Наши консультанты утверждали, что только у советских солдат был такой камуфляж. Этот вопрос мы бабушке не задавали, она сама рассказала: «Они были все в белом, совсем как наши», — поделился режиссер.

В ролях Федор Добронравов, Мария Шукшина, Виктор Добронравов. Режиссер — Александр Андреев.

