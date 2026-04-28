Сериал «Метод-3» удалили по требованию РКН

Третий сезон сериала «Метод» удалили из онлайн-кинотеатров Кинопоиск и «Иви» из-за его несоответствия российскому законодательству и традиционным ценностям, сообщил продюсер проекта Владимир Маслов в телеграм-канале.

Третий сезон сериала «Метод» удален с онлайн-площадок по требованию Роскомнадзора. Минкульт выдал заключение о наличии в сериале материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и(или) пропагандирующих их отрицание

«Мы запросили разъяснения, какие именно нормы закона и традиционные ценности были нарушены. Документы, поступившие в адрес платформ на данный момент не содержат конкретных формулировок», — написал Маслов.

Продюсер подчеркнул, что «Метод» — это художественное, игровое произведение. Его герои и события являются вымышленными и не имеют целью популяризацию или романтизацию реальных преступников.

«Это жанровое кино 18+, которое работает с тяжелыми темами — природой зла, границами человеческой психики и ценой, которую платят герои, пытаясь это зло остановить и понять», — отметил он.

По мнению Маслова, так устроен весь жанр — и «Метод-3» в этом смысле не отличается ни от своих же первых сезонов, которые показывали на федеральных каналах, ни от «Чикатило», ни от «Фишера», «Декстера», «Ганнибала», «Страха над Невой».

«Метод» — российский детективно‑психологический триллер о неординарном следователе Родионе Меглине (Константин Хабенский) и его стажерке Есении Стекловой (Паулина Андреева).