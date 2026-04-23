Фильму «Покидая Северную Корею» отказали в прокате в России

Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения фильму «Покидая Северную Корею», который должен был выйти в России 30 апреля, сообщила кинопрокатной компании U Films.

Фильму «Покидая Северную Корею» отказали в выдаче прокатного удостоверения на основании пункта «з» — в иных определенных федеральными законами случаях. Прокатчики назвали его знаменитым. Подробности о причинах такого решения не указываются.

«Нам очень жаль, что у российского зрителя не будет легальной возможности увидеть эту трогательную картину», — отмечается в сообщении.

«Покидая Северную Корею» рассказывает историю девушки, которая бежит в Южную Корею, чтобы заработать деньги для больной матери. Режиссер Фредерик Сёльберг из Дании написал сценарий картины в соавторстве с беженкой из Северной Кореи Шэрон Чхве.

«Моей целью было создать универсальный фильм, основанный на особенной истории вынужденного переезда и одновременно затрагивающей более широкие вопросы: кто мы, где наше место и как нас формируют общества, в которых мы живем», — цитирует U Films слова режиссера о картине.