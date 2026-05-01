Фильм «Дьявол носит Prada 2» выходит в мировой прокат

Кадр из фильма «Дьявол носит Prada 2»
Мировая премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» — продолжения культовой картины 2006 года — состоится 1 мая. В России его покажут позже, в рамках предсеансового обслуживания.

По сюжету Энди Сакс, в первом фильме бросившая начальницу с крутым нравом, возвращается в журнал «Подиум», который продолжает возглавлять Миранда Пристли и который находится в кризисе, вызванном упадком печатной индустрии. Помочь может еще одна бывшая ассистентка Миранды — Эмили, возглавляющая люксовый бренд.

К ролям вернулись Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Стэнли Туччи. К ним присоединились Джастин Теру, Кеннет Брана, Симона Эшли, Люси Лю.

Фильм частично основан на книге Лорен Вайсбергер «Месть носит Prada» — продолжении «Дьявол носит Prada».

На Rotten Tomatoes 79% из 119 рецензий критиков положительные. Metacritic присвоил фильму оценку 61 из 100 на основе 46 рецензий, что указывает на «в целом благоприятные» отзывы.

Первый «Дьявол носит Prada» вышел в 2006 году. За роль Миранды Пристли Стрип получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле и была номинирована на премии «Оскар», BAFTA, Гильдии киноактеров США и Выбор критиков как лучшая актриса второго плана. Фильм собрал в прокате более 326 миллионов долларов при бюджете в 35-41 миллион долларов.

