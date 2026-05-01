Западные фильмы пропали из российских кинотеатров

290 0
Западные фильмы из «параллельного» проката исчезнут с экранов российских кинотеатров на майские праздники.

Инициатива будет действовать с 1 по 10 мая, пишет «Бюллетень кинопрокатчиков». Кинотеатры уже третий год подряд добровольно отказываются от неофициальных релизов, чтобы освободить залы под отечественные премьеры в период повышенной активности зрителей.

Российский прокат громких мировых релизов, выходящих на большие экраны в первых числах мая, будет отложен. Например, с запозданием в России покажут продолжение «Дьявол носит Prada», байопик «Майкл» про Майкла Джексона и «Мортал Комбат 2».

Зрителей в начале мая ждут военные фильмы «Литвяк» и «Семь верст до рассвета» и семейная картин «Ждун 2». При этом приостановка касается только «параллельного» проката — кинотеатры продолжат демонстрировать официально доступные в стране западные ленты.

Еще по теме
Фильм «Дьявол носит Prada 2» выходит в мировой прокат
Военные фильмы «Литвяк» и «Семь верст до рассвета» выйдут в прокат
Сериал «Метод-3» удалили по требованию РКН
Драмы и фантастика: лучшие фильмы и сериалы про Чернобыль
смотреть все
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Sibnet начинает «Морской бой»
Дачный туалет вне закона: правила и штрафы в 2026 году
Раскрыты все участники седьмого сезона шоу «Маска»
«Африканский корпус» России понес потери в Мали
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
21
Песков объяснил, почему Россия не может быть угрозой для Европы
13
Парад Победы в Москве пройдет без военной техники
11
Путин раскритиковал зацикленность на запретах
11
Россия остановит транзит нефти в Германию
11
Соловьев и Боня провели дебаты в прямом эфире