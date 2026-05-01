Западные фильмы пропали из российских кинотеатров

Западные фильмы из «параллельного» проката исчезнут с экранов российских кинотеатров на майские праздники.

Инициатива будет действовать с 1 по 10 мая, пишет «Бюллетень кинопрокатчиков». Кинотеатры уже третий год подряд добровольно отказываются от неофициальных релизов, чтобы освободить залы под отечественные премьеры в период повышенной активности зрителей.

Российский прокат громких мировых релизов, выходящих на большие экраны в первых числах мая, будет отложен. Например, с запозданием в России покажут продолжение «Дьявол носит Prada», байопик «Майкл» про Майкла Джексона и «Мортал Комбат 2».

Зрителей в начале мая ждут военные фильмы «Литвяк» и «Семь верст до рассвета» и семейная картин «Ждун 2». При этом приостановка касается только «параллельного» проката — кинотеатры продолжат демонстрировать официально доступные в стране западные ленты.



