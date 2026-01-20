НАВЕРХ
Умер знаменитый модельер Валентино Гаравани

Источник:
Sibnet.ru
Модельер Валентино Гаравани в 1981 году
Фото: sconosciuto / Public domain

Итальянский модельер, основатель модного дома Valentino Валентино Гаравани, умер в возрасте 93 лет, сообщила пресс-служба фонда Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.

Гаравани скончался в понедельник, 19 января, в своем доме в Риме. Прощание с ним пройдет 21 и 22 января, затем его похоронят в церкви Богоматери Великой.

Валентино Гаравани родился в городе Вогера на севере Италии в 1932 году, его назвали в честь итальянского актера эпохи немого кино Рудольфа Валентино. Он с детства интересовался модой, помогал местному дизайнеру.

Получив образование модельера в Париже, он вернулся в Рим и основал там модный дом Valentino. Тогда же познакомился с будущим деловым партнером Джанкарло Джамметти.

Клиентами Валентино были звезды Голливуда, в том числе Одри Хепберн, Элизабет Тейлор, Джулия Робертс, принцесса Диана, вдова 35-го президента США Джона Кеннеди Жаклин Кеннеди и многие другие.

Визитной карточкой дома Valentino стали платья красного оттенка — rosso Valentino. Дизайнер говорил, что его целью всегда было создавать красивую одежду.

«Я хочу, чтобы, когда девушка приходила куда-то, люди оборачивались и говорили: «Ты выглядишь потрясающе!» Это всегда то, что я делал, то, чего я действительно хотел добиться все это время»», — отмечал Гаравани.

Жизнь #О людях #Искусство
