Скончался ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов

Sibnet.ru
Алексей Пиманов
Фото: © Первый канал

Телеведущий Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни, сообщил «Первый канал». Много лет он вел программу «Человек и закон».

«У Алексея Пиманова не выдержало сердце. Ему было 64 года. Невосполнимая утрата для нашего коллектива», — говорится в сообщении.

Пиманов известен не только как телеведущий. Он также писал сценарии, был продюсером, снимал кино и руководил медиахолдингом «Красная звезда».

Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ, на телевидение пришел в 1986 году с должности видеоинженера.

Как режиссер и сценарист Пиманов создал более 100 документальных фильмов, включая «Неизвестный Кремль», «Лаврентий Берия: от ареста до расстрела» и «Неизвестную блокаду». Продюсировал такие проекты, как «Жить здорово», «Здоровье» и «Армейский магазин».

