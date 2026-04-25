Два по три: как отдыхаем в мае в 2026 году

Длинных майских каникул в 2026 году не будет. Стандартные выходные дважды станут трехдневными благодаря Празднику Весны и Труда и Дню Победы.

Майские праздники продлятся шесть дней. Праздник Весны и Труда, отмечаемый в России 1 мая, выпал на пятницу. Выходные продлятся по воскресенье, 3 мая. 

День Победы, который празднуют 9 мая, пришелся на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 11 мая.

Праздники и выходные дни в мае в 2026 году

Предпраздничные четверг, 30 апреля, и пятница, 8 мая, будут сокращенными рабочими днями. Согласно Трудовому кодексу продолжительность рабочего дня уменьшиться на один час.

Длинные майские каникулы

В 2026 году майские праздники станут самыми короткими за последние восемь лет. В последние годы у политиков периодически появляются идеи о том, что стоит продлить майские каникулы и сократить новогодние.

«Было бы правильно, если бы какая-то часть из новогодних праздников была бы передана на майские праздники. Вот сейчас, в этом году, (в мае будет) три дня выходных, потом пять дней работы, потом снова три дня выходных. Вот эти пять дней бы заполнить», — сказал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов ТАСС.

Политик аргументировал предложение тем, что в России много дачников и дополнительные выходные в начале сезона были бы очень полезны.

Партия «Новые люди» в 2023 году вносила законопроект о длинных майских выходных. Предлагалось ввести выходные дни с 1 по 5 мая.

«Хватит издеваться над людьми. Сейчас у нас выходные с 29 апреля по 1 мая. Потом на работу на четыре дня и назад на дачу. Спросите у предпринимателей, какая в эти дни эффективность. Никто о работе не думает! Начиная с обычных сотрудников и заканчивая начальством», — заявлял первый замруководителя фракции и вице-спикер Госдумы Даванков.

