Соболи атаковали отшельницу Агафью Лыкову

Источник:
Sibnet.ru
236 0
Агафья Лыкова
Фото: © Виктор Непомнящий

Два соболя залезли на заимку к отшельнице Агафье Лыковой в заповеднике «Хакасский» и поели запасы продуктов, сообщил ее духовный наставник отец Игорь Мыльников.

«Пакостят в жилище. Какие есть корма кошкам, собакам в кладовке – туды ломятся. Была сушеная рыба, берегла неприкосновенно. Так туесок прогрызли и испакостили все, последнюю каплю!» — пересказал «Комсомольской правде» Мельников слова Агафьи.

По словам отшельницы, сейчас она боится выпускать кур из-за соболей, а коз — из-за клещей. Из еды у нее остались только картошка и хлеб.

По словам отца Игоря, в ближайшее время на заимку приедут сотрудники заповедника «Хакасский» и привезут Агафье еду.

Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Сейчас ей 81 или 82 года — данные о годе ее рождения расходятся.

