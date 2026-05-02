Звезда КВН Елена Рыбалко погибла в ДТП

Актриса команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко погибла в Адлере в результате ДТП, сообщается в официальной группе Международного союза КВН в соцсети «ВКонтакте».

«Гибель Елены — невосполнимая утрата для всех, кто знал эту замечательную девушку. В этот трудный час мы разделяем боль родных и всех, кому посчастливилось быть знакомым с Еленой», — говорится в сообщении.

Рыбалко — одна из самых заметных участниц команды КВН «Утомленные солнцем». Она выступала вместе с Михаилом Галустяном и Александром Реввой в Высшей лиге КВН в начале 2000-х годов. Команда стала чемпионом Высшей лиги в 2003 году.

По предварительным данным, 53-летняя артистка в Адлерском районе переходила дорогу в неположенном месте, сбил автомобиль Toyota. От полученных травм она скончалась на месте.