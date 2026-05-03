Расширен список профессий для альтернативной службы

Список профессий для альтернативной службы расширен, с 3 мая 2026 года в нем фигурирует 363 профессии, следует из приказа Минтруда.

В прошлом году перечень состоял из 271 позиции. Теперь решившие поступить на альтернативную службу смогут работать артистами цирка, костюмерами, инженерами-программистами, медицинскими дезинфекторами или медбратьями.

Также расширен перечень организаций, куда альтернативщика могут направить для отработки. В их число входят почти 2 тысячи организаций почти во всех регионах России, среди которых больницы, дома престарелых, санатории, университеты, ветеринарные центры.

Закон «Об альтернативной гражданской службе» действует в России с 2002 года. Она признается «особым видом трудовой деятельности в интересах общества и государства» взамен военной службы по призыву. Для ее прохождения призывнику нужно подать заявление в военкомат.

Альтернативную гражданскую службу в конце прошлого года проходило около 3 тысяч новобранцев. Всего было призвано 295 тысяч человек.

