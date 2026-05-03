Молодые мамы получат гранты на развитие своего дела

Участницы программы «Мама-предприниматель»
Фото: © пресс-служба Минэкономразвития РФ

Стартовал прием заявок на программу «Мама-предприниматель», она пройдет в 70 российских регионах, сообщается на сайте Минэкономразвития России.

Федеральная программа создана для женщин, которые воспитывают несовершеннолетних детей или находятся в декретном отпуске, при этом уже начали свой бизнес или только задумываются о его запуске. 

Проект призван помочь участницам освоить базовые знания о ведении дела, получить возможность для привлечения стартового капитала и найти профессиональную поддержку. Ключевое требование для участия — наличие идеи бизнеса с реальным потенциалом.

На региональном этапе участницы осваивают основы ведения бизнеса, дорабатывают идею, получают консультации экспертов и действующих предпринимателей, посещают успешные компании региона.

После — защищают свои проекты, лучший из которых получает денежный приз в размере 150 тысяч рублей. Региональные этапы продлятся с мая по октябрь 2026 года. Победительницы региональных этапов и дополнительных треков перейдут в федеральный этап.

Финал мероприятия пройдет в Москве. Он также завершится защитой проектов. Лучшие получат увеличенные денежные призы на развитие бизнеса — от 1 миллиона до 250 тысяч рублей. Подать заявку на участие в программе можно на сайте мамапредприниматель.рф.

