Глава СК поручил проверить трещины на куполе НОВАТа

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке Новосибирского государственного театра оперы и балета (НОВАТ), так как горожане пожаловались на трещины в куполе, сообщил Информационный центр СК РФ.

Активисты написали обращение, в котором выразили беспокойство состоянием здания. По их словам, театр, построенный в 1931-1945 годах, неоднократно реконструировалось с нарушением требований строительных норм и правил.

Сейчас здание находится в неудовлетворительном состоянии: в куполе театра образовались трещины, создающие угрозу обрушения конструкций.

В обращении указано, что жалобы граждан в соответствующие органы не привели к решению проблемы, и положение на объекте продолжает ухудшаться.

Бастрыкин дал поручение Антону Бадулину, временно исполняющему обязанности руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области, представить предварительные итоги проверки и все выявленные факты. Следователям предстоит оценить с точки зрения закона действия тех, кто отвечает за содержание и восстановление архитектурного памятника.

В 2021 году театр объявил аукцион на проведение ремонтно-реставрационных работ купола. Начальная максимальная цена закупки составила 1,1 миллиарда рублей, срок окончания работ был указан — декабрь 2023 года. Затем сроки контракта продлевали, стоимость работ выросла до 1,2 миллиарда рублей.

В феврале генеральный директор учреждения Айрат Тухватуллин заявлял, что реставрация должна завершится в марте, при этом часть работ подрядчики не смогли выполнить по определенным причинам.