Жителям Киева «навсегда» отключили горячую воду

Источник:
Sibnet.ru
Фото: © Sibnet.ru

Горячую воду в Киеве отключили до конца текущего отопительного сезона, сообщила в соцсетях украинская журналистка Леся Падалка.

«Из плохих новостей: горячей воды до конца этого отопительного сезона уже официально не будет», — написала Падалка.

Она уточнила, что ранее подача ресурса частично сохранялась в украинской столице в домах у тех, кому мощности позволяли делить теплоноситель на отопление и горячее водоснабжение. Однако теперь весь носитель будет идти исключительно на обогрев домов.

В настоящее время без отопления в Киеве остаются 926 домов в нескольких районах на левом берегу. Власти ищут для Киева дополнительные генераторы. Поиск резервов для отопления столицы Украины поиск ведется по всей стране.

