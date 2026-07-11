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Рабочие из Северной Кореи оказались не по карману российскому городу

Источник:
Sibnet.ru
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Дворник
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мэрия Оренбурга хотела нанять северокорейских рабочих, но не смогла это сделать из-за зарплаты в 55 тысяч рублей, сообщил мэр города Альберт Юмадилов.

«Я этим вопросом занимался в прошлом году, у меня не получилось. <…> Насколько я знаю, рабочие из Северной Кореи на [зарплату] 55 тысяч не поедут. Там уровень заработной платы в 2-3 раза больше», — цитирует Юмадилова издание 1743.ru.

По словам мэра, у рабочих из КНДР огромный КПД, они «работают, как роботы». Но город не смог бы потянуть их по зарплате.

Но глава города очень доволен экспериментом по привлечению рабочих коммунальных служб из Сенегала. «Выезжаю — и вижу, что они работают в воскресенье. А до этого в воскресенье никто не работал! И в субботу никто не работал», — поделился Юмадилов.

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Жизнь #Общество #Город
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