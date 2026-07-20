НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Что означают красные платежки за ЖКХ

Источник:
Sibnet.ru
156 0
Красная квитанция за услуги ЖКХ
Фото: © создано с помощью Stable Diffusion

Необычные платежки за услуги ЖКХ красного цвета появились в почтовых ящиках россиян. Управляющие компании начали использовать цветные платежные документы квитанции в качестве сигнала для собственников, имеющих задолженность.

Красные платежки получают собственники, которые не оплачивали счета более трех месяцев. В расчет берется задолженность по всем видам услуг — отопление, вода, электричество, содержание жилья и другие.

Красная квитанция выступает финальным этапом досудебного урегулирования. Если должник игнорирует красную платежку и продолжает копить задолженность, компания обращается в суд.

На практике в таких случаях суд выносит судебный приказ в упрощенном порядке, часто даже без вызова сторон. В результате гражданину придется не только гасить задолженность, но и дополнительно оплачивать пени, госпошлину и судебные издержки.

Кроме этого, если задолженность превышает сумму двух месячных платежей по нормативу (независимо от наличия счетчиков), у управляющей компании появляется право ограничить подачу ресурсов.

По закону должнику могут отключить электричество, горячую воду, газ или поставить заглушку на канализацию. При этом отопление и холодную воду отключать запрещено. Восстановление подачи услуг должно произойти в течение двух дней после полного погашения задолженности. 

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Рабочие из Северной Кореи оказались не по карману российскому городу
Эйфелева башня вытянулась из-за аномальной жары
Без салюта: как пройдет День города в Новосибирске
Самое уродливое здание планеты. ФОТО
смотреть все
Жизнь #Город #Законы
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Nokia выпустит телефон с «вечным» аккумулятором
Российские войска начали заходить в Славянск
Госдума придумала доступную альтернативу ипотеке
Миллиардер сорвал принятие 21-пакета санкций ЕС против России
Обсуждение (0)
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
От депрессии до биполярки: психиатр назвал любимые «самодиагнозы»
Когда переходить на «ты» с коллегами
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
«Рука Бога» и космический гриб: 25 поразительных фото космоса
Топ комментариев

dimans1000

Такая повозка за 4 млн, безумие просто

Egorka72

Жильё недоступно, медицина недоступна, образование тоже, продукты в магазинах тоже становятся недоступными........

Maniac.

Да по моему на украине военной промышленности уже нет. Там максимум крупноузловую сборку проводят (тупо...

dimans1000

Разве в этом кто то сомневался, мы в одну каску победили немцев, турок, австрийцев, и болгар с венграми...