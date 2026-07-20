Что означают красные платежки за ЖКХ

Необычные платежки за услуги ЖКХ красного цвета появились в почтовых ящиках россиян. Управляющие компании начали использовать цветные платежные документы квитанции в качестве сигнала для собственников, имеющих задолженность.

Красные платежки получают собственники, которые не оплачивали счета более трех месяцев. В расчет берется задолженность по всем видам услуг — отопление, вода, электричество, содержание жилья и другие.

Красная квитанция выступает финальным этапом досудебного урегулирования. Если должник игнорирует красную платежку и продолжает копить задолженность, компания обращается в суд.

На практике в таких случаях суд выносит судебный приказ в упрощенном порядке, часто даже без вызова сторон. В результате гражданину придется не только гасить задолженность, но и дополнительно оплачивать пени, госпошлину и судебные издержки.

Кроме этого, если задолженность превышает сумму двух месячных платежей по нормативу (независимо от наличия счетчиков), у управляющей компании появляется право ограничить подачу ресурсов.

По закону должнику могут отключить электричество, горячую воду, газ или поставить заглушку на канализацию. При этом отопление и холодную воду отключать запрещено. Восстановление подачи услуг должно произойти в течение двух дней после полного погашения задолженности.



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