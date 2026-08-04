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Новый город построят в Республике Алтай

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Сбера Герман Греф презентует премьеру Михаилу Мишустину город в Горном Алтае
Фото: © пресс-служба правительства РФ

Город-спутник на 16 тысяч человек построят напротив аэропорта Горно-Алтайска для обслуживания всесезонного курорта «Манжерок», сообщил глава Сбера Герман Греф на презентации проектов внутреннего туризма премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«Курорт будет требовать огромного количества рабочих мест. <…> Здесь сейчас у нас 4 тысяч рабочих мест. Когда закончим, мы считали, будет примерно 15 тысяч рабочих мест. Для этого нужен город-спутник», — цитирует Грефа ТАСС.

По его словам, город будет находиться напротив аэропорта Горно-Алтайска (около 30 километров до Манжерока по Чуйскому тракту), уже разработан проект планировки.

В 2027 году на курорте начнется строительство отеля, по крыше которого будут пролегать горнолыжные трассы. Планируется создание нового конгресс-центра на берегу Манжерокского озера.

«Манжерок» — всесезонный курорт в Горном Алтае, развитием которого занимается Сбер. В июне 2023 года на курорте открылся пятизвездочный отель на 304 номера, который стал самым большим отелем премиум-класса в Сибири. П завершению развития зоны, здесь появится 3,5 тысячи гостиничных мест, 150 километров горнолыжных трасс и 4 тысячи. мест на парковках для автомобилей.

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Экономика #Квадраты #Город #Туризм #Республика Алтай
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