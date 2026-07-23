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Сделки с недвижимостью стали биометрическими

Источник:
Sibnet.ru
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Биометрия
Фото: © Sibnet.ru

Сделки с недвижимостью в России начали регистрировать через биометрию, сообщила пресс-служба Росреестра.

Механизм заработал 1 июля 2026 года согласно федеральному закону №133-ФЗ. Первая такая сделка зафиксирована в Самарской области — через «Госуслуги» был оформлен переход права собственности на квартиру.

Продавец и покупатель подтвердили личности с помощью биометрических данных и усиленной квалифицированной электронной подписи. Сотрудники регионального управления Росреестра помогли заявителям оформить сделку.

Сервис работает в рамках сценария «Приобретение недвижимости». Единая биометрическая система сверяет лицо и голос человека с сохраненным профилем. После такой сверки остается подписать бумаги электронной подписью.

Отмечается, что использование биометрии вместе с электронной подписью создает дополнительный уровень защиты для сделок с недвижимостью.

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