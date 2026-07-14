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Каждую пятую ипотеку за 2025 год россияне закроют на пенсии

Источник:
«Известия»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Около 19% россиян, взявших ипотеку во втором полугодии 2025 года, будут погашать долг по достижении возраста 70–75 лет, следует из данных Банка России.

Всего за 2025 год банки выдали 966 тысяч ипотечных кредитов, из которых 661 тысяча пришлось на второе полугодие. Таким образом, около 178 тысяч россиян, получивших жилищные кредиты в прошлом году, завершат выплаты уже после достижения 70 лет, приводят «Известия» данные ЦБ.

Финансовые организации применяют разные подходы к возрастным ограничениям. Например, в ПСБ и Абсолют Банке срок кредита ограничен моментом, когда клиенту исполнится 70 лет, а в Банке Новиком — 65 лет.

Директор рейтингов финансовых институтов НРА Наталия Богомолова указывает на риски, связанные с падением уровня доходов в пенсионный период.

При средней зарплате около 100 тысяч рублей и пенсии в районе 25 тысяч рублей, пенсионные выплаты покрывают лишь четверть прежнего заработка, что может создать финансовые трудности для заемщиков.

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Несмотря на это, в пресс-службе Банка России заявили, что не намерены вводить ограничения на ипотеку на основании возраста. Регулятор считает приоритетными такие факторы риска, как недостаточный первоначальный взнос и высокая долговая нагрузка клиентов.

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