НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Госдума придумала доступную альтернативу ипотеке

Источник:
ТАСС
109 1
Двери Алмаз
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Законопроект о долгосрочной наследуемой аренде жилья со ставкой ниже рыночной разрабатывают в России, сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Такой услугой в первую очередь смогут воспользоваться многодетные семьи и граждане с невысоким доходом, которые не могут взять ипотеку и не попадают под социальный наем, рассказал парламентарий в комментарии ТАСС.

Ожидается, что договор с арендатором будет бессрочным и передаваться по наследству. На весь срок аренды будет даваться временная прописка. Льготная ставка будет ниже рыночной, а разница будет субсидироваться регионом или муниципалитетом.

Развитие долгосрочной аренды поможет решить сразу несколько проблемных вопросов, уточнил депутат. Это поможет удержать молодежь и специалистов в регионах, а также уменьшит очереди на жилье, кроме этого, дополнительно загрузит строительный комплекс.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Каждую пятую ипотеку за 2025 год россияне закроют на пенсии
Изменение условий семейной ипотеки перенесли
Ипотечному рынку предрекли перезагрузку
Доля льготных госпрограмм в выдачах ипотеки резко сократится
смотреть все
Экономика #Квадраты
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Nokia представила кнопочные смартфоны с ИИ
После встречи с Зеленским умер американский русофоб Линдси Грэм
Путин пригрозил Украине «зеркалом»
Рабочие из Северной Кореи оказались не по карману российскому городу
Обсуждение (1)
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
От депрессии до биполярки: психиатр назвал любимые «самодиагнозы»
Когда переходить на «ты» с коллегами
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
«Рука Бога» и космический гриб: 25 поразительных фото космоса
Топ комментариев

pepelmetal

Это уже райский сад и цивилизация, или ещё нет?

Captain Nemo

А что на Обь сходить искупаться вера не позволяет

Nik3316

«Дядя Петя, ты — дурак?» — (с.) фильма «Серёжа»

жизнилюб

меньше народа -больше кислорода