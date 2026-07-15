Госдума придумала доступную альтернативу ипотеке

Законопроект о долгосрочной наследуемой аренде жилья со ставкой ниже рыночной разрабатывают в России, сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Такой услугой в первую очередь смогут воспользоваться многодетные семьи и граждане с невысоким доходом, которые не могут взять ипотеку и не попадают под социальный наем, рассказал парламентарий в комментарии ТАСС.

Ожидается, что договор с арендатором будет бессрочным и передаваться по наследству. На весь срок аренды будет даваться временная прописка. Льготная ставка будет ниже рыночной, а разница будет субсидироваться регионом или муниципалитетом.

Развитие долгосрочной аренды поможет решить сразу несколько проблемных вопросов, уточнил депутат. Это поможет удержать молодежь и специалистов в регионах, а также уменьшит очереди на жилье, кроме этого, дополнительно загрузит строительный комплекс.