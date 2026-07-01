Эйфелева башня вытянулась из-за аномальной жары

Эйфелева башня в Париже выросла на 10 сантиметров из-за аномальной жары, которая обрушилась на Францию, сообщил инженер и архитектор Бертран Лемуан.

Пудлинговое железо в конструкции достопримечательности расширяется по мере повышения температуры. А когда на улице холодает, материал сжимается, рассказал Лемуан на радиостанции RTL.

«Когда температура меняется от минус 10 градусов до плюс 40 градусов Цельсия, Эйфелева башня вырастает примерно на 10 сантиметров. Это соответствует двум сантиметрам на каждые плюс 10 градусов», — уточнил инженер.

На прошлой неделе жара охватила большую часть Франции. В ряде районов температура поднималась выше 40 градусов Цельсия.