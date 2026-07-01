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Эйфелева башня вытянулась из-за аномальной жары

Источник:
Sibnet.ru
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Эйфелева башня
Фото: DXR / CC BY-SA 2.0

Эйфелева башня в Париже выросла на 10 сантиметров из-за аномальной жары, которая обрушилась на Францию, сообщил инженер и архитектор Бертран Лемуан.

Пудлинговое железо в конструкции достопримечательности расширяется по мере повышения температуры. А когда на улице холодает, материал сжимается, рассказал Лемуан на радиостанции RTL.

«Когда температура меняется от минус 10 градусов до плюс 40 градусов Цельсия, Эйфелева башня вырастает примерно на 10 сантиметров. Это соответствует двум сантиметрам на каждые плюс 10 градусов», — уточнил инженер.

На прошлой неделе жара охватила большую часть Франции. В ряде районов температура поднималась выше 40 градусов Цельсия.

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Топ комментариев

urbasik

Это он нам показывает..Да мы такие и в любой момент предадим вас.

corrector

ой, а кто? кто же это наделал...

_ASUS__

до последнего украинца само собой

DEMON01

Уймись , уже четыре зимы прошло, а воз и ныне там.