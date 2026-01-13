НАВЕРХ
Стартовал сбор новогодних елок в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
194 0
Елки
Фото: © Sibnet.ru

Акция по утилизации новогодних елок началась в Новосибирске во вторник, 13 января, сообщил пресс-центр мэрии. Деревья переработают в щепу для животных.

Сдать дерево можно на двух площадках:

  • круглосуточно: парковка у остановки «МЕГА» (ул. Ватутина, 107);
  • будние дни с 10.00 до 15.00: Гусинобродский полигон (ул. Профилактическая, 73).

Перед сдачей необходимо снять с ели все украшения: игрушки, мишуру и дождик. 

Деревья будут переработаны с помощью шредера в щепу (опилки). Полученный материал планируется использовать для хозяйственных нужд, в том числе как экологичную подстилку для животных в приютах.

Акция продлится до 27 января.

Жизнь #Город #Новосибирск
