Стартовал сбор новогодних елок в Новосибирске

Акция по утилизации новогодних елок началась в Новосибирске во вторник, 13 января, сообщил пресс-центр мэрии. Деревья переработают в щепу для животных.

Сдать дерево можно на двух площадках:

круглосуточно: парковка у остановки «МЕГА» (ул. Ватутина, 107);

будние дни с 10.00 до 15.00: Гусинобродский полигон (ул. Профилактическая, 73).

Перед сдачей необходимо снять с ели все украшения: игрушки, мишуру и дождик.

Деревья будут переработаны с помощью шредера в щепу (опилки). Полученный материал планируется использовать для хозяйственных нужд, в том числе как экологичную подстилку для животных в приютах.

Акция продлится до 27 января.