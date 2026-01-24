Изменился расчет платы за холодную воду при отсутствии счетчика

Размер платы за холодную воду при отсутствии в квартире счетчика вырастет. Согласно правительственному постановлению, используемый для расчета повышающий коэффициент увеличен вдвое.

Корректировки внесены в правила расчета платы за холодное водоснабжение. Изменения коснутся квартир и жилых домов, которые при наличии технической возможности установить приборы учета не оборудованы ими, пишет РИА Новости.

Размер платы за воду и свет в таких случаях определяется по специальной формуле — она учитывает число жильцов, тариф, норматив потребления и повышающий коэффициент, который ранее составлял 1,5.

Теперь для расчета платы за холодную воду его увеличили до трех. При этом коэффициент, применяемый для расчета платы за горячее водоснабжение, водоотведение и электроснабжение, по-прежнему составляет 1,5.