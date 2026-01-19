НАВЕРХ
Опасную купель ликвидировали в Новосибирске

Sibnet.ru
Спасатели МАСС ликвидировали неорганизованную купель на карьере Юго-Западный, сообщила служба в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы не понимаем, о чем думали ее "создатели", но напоминаем, что этот карьер основное место трагедий — летом здесь тонут люди, а в ледяной воде последствия могут быть масштабными. Кто окажется помощь в случае происшествия?» — эмоционально отреагировали спасатели.

В Новосибирске организованы четыре купели: на пляже «Бумеранг», в микрорайоне Затон, в районе «Европейского берега», на озере Жемчужина Сибири. Первые две работают с 00.00 19 января.

По данным МАСС на 7.00 понедельника, окунулись 503 человека в прорубь на Обском море, 468 — в купель в Затоне.

В официальной проруби невозможно утонуть. Ее вырубают в месте без течения, в воду погружают клеть глубиной 1,2 метра, возле дежурят спасатели и медики.

