Запрет на парковку машин вдоль улиц введут в Новосибирске

Sibnet.ru
Неправильная парковка
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ограничения парковки транспорта в ночное время введут во всех районах Новосибирска для уборки улиц от снега, сообщает пресс-служба мэрии. Соответствующие дорожные знаки начнут устанавливать после 10 января.

Всего запрет на ночную парковку автомобилей коснется более ста участков улично-дорожной сети. Так, в Центральном районе ограничения будут действовать на парковку с 22.00 понедельника до 7.00 вторника на 14 участках.

В Советском районе на Морском проспекте и улице Ильича введут запрет стоянки по четным и нечетным числам месяца с 22.00 до 06.00. В Кировском районе на многих участках, включая улицы Петухова и Оловозаводскую, остановка будет запрещена полностью.

В Дзержинском районе ограничения введут на улицах Авиастроителей и Доватора, в Октябрьском — на улицах Высоцкого, Никитина, Добролюбова. В Калининском районе запрещающие знаки установят на улицах Гребенщикова, Свечникова и ряде других.

В Железнодорожном районе запрещающие знаки установят на улицах 1905 года, Челюскинцев, Нарымской, Вокзальной магистрали. В Заельцовском районе стоянку ограничат на Красном проспекте, а также площади Калинина. Полный список опубликован на сайте мэрии Новосибирска.

Жизнь #Город #Новосибирск
