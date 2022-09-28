Осенний призыв на срочную службу начнется в России 1 октября и продлится по 31 декабря. Призывникам, категорически не желающим брать в руки оружие, дана возможность заменить военную службу альтернативной на гражданке. Как это сделать?

Традиционно на службу призывают мужчин с 18 до 27 лет. Осенью 2022 года Минобороны планирует призвать 120 тысяч человек.

Как попасть на альтернативную службу?

Альтернативная гражданская служба (АГС) — это оплачиваемая работа в государственных учреждениях, которая заменяет военную службу по призыву. Согласно части 3 статьи 59 Конституции России, служить альтернативно можно, если военная служба противоречит убеждениям или вероисповеданию призывника.

Чтобы вместо обычной военной службы пойти на альтернативную, надо подать заявление в военный комиссариат с обоснованием того, что несение службы противоречит убеждениям и вероисповеданию.

К заявлению необходимо приложить автобиографию и характеристику с места учебы или работы. Затем на призывной комиссии устно объяснить причины своего выбора, после чего она коллегиально примет решение. Стоит заранее подготовится к вопросам, чтобы аргументировать свою пацифисткую или иную позицию.

Также в заявлении на АГС можно указать знакомых или родственников, которые могут прийти на призывную комиссию и подтвердить убеждения призывника. Считается, что присутствие «свидетелей» способно повлиять на решение комиссии, которая не всегда настроена удовлетворять заявление о переходе на альтернативную службу.

Подавать заявление по правилам надо за полгода до начала призыва, под который подпадает гражданин. Если мужчина подлежит призыву с 1 октября, значит подать заявление нужно до конца марта. Сейчас можно успеть подать заявление на альтернативную службу, если человек по возрасту подпадает под весенний призыв с 1 апреля.

Если срок подачи заявления пропущен, его все-таки можно подать с запозданием, но в таком случае необходимо объяснить причины пропуска срока — это следует из решения Конституционного Суда, сообщал в телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Медкомиссию призывник должен проходить после того, как состоится заседание комиссии и будет решение о замене военной службы на гражданскую. Если пройти медкомиссию до этого, то есть шанс отправиться служить в военную часть.

Если есть решение о замене службы на альтернативную, то на медицинском обследовании определяется категория годности, как и при призыве на военную службу. Если человек окажется не годен к армии, на АГС его не направят.

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После заседания призывной комиссии в течение трех дней военкомат выдаст решение или выписку из протокола. Стоит заранее зарегистрировать в отделе военного комиссариата заявление с просьбой выдать копию решения после проведения призывной комиссии.

Эта выписка понадобится для обжалования решения призывной комиссии в суде или областном военкомате, если оно будет отрицательным. Призыв до вынесения решения суда будет приостановлен.

Как проходит альтернативная гражданская служба?

Срок прохождения альтернативной службы — 21 месяц в гражданских учреждениях и 18 месяцев — в военных, но на гражданских должностях. По сути это обычная работа с рабочим графиком, отпуском и так далее, но с нее нельзя уволиться, пока срок службы не закончится.

Существует перечень профессий — их 127, а также список из 1034 предприятия. В списке маляр, врач, преподаватель, социальный работник, слесарь, почтальон, лаборант и другие.

Чаще всего не хватает рабочих рук в диспансерах, больницах, социальных учреждениях и на почте. Туда направляется подавляющее большинство альтернативных солдат.

По данным Роструда, ежегодно альтернативную службу проходит более 1 тысячи граждан.

Служащего могут отправить в другой регион, но такое бывает редко, поскольку в этом случае работодатель обязан подобрать жилье, оплачивать проезд до места службы, до дома и обратно при поездках в отпуск. Госучреждения обычно не имеют на это денег.

После альтернативной службы мужчине выдадут обычный военный билет, а ее срок включат в трудовой стаж.