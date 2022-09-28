Осенний призыв на срочную службу начнется в России 1 октября и продлится по 31 декабря. Призывникам, категорически не желающим брать в руки оружие, дана возможность заменить военную службу альтернативной на гражданке. Как это сделать?
Традиционно на службу призывают мужчин с 18 до 27 лет. Осенью 2022 года Минобороны планирует призвать 120 тысяч человек.
Как попасть на альтернативную службу?
Альтернативная гражданская служба (АГС) — это оплачиваемая работа в государственных учреждениях, которая заменяет военную службу по призыву. Согласно части 3 статьи 59 Конституции России, служить альтернативно можно, если военная служба противоречит убеждениям или вероисповеданию призывника.
Чтобы вместо обычной военной службы пойти на альтернативную,
надо подать заявление в военный комиссариат с обоснованием того, что несение
службы противоречит убеждениям и вероисповеданию.
К заявлению необходимо приложить автобиографию и характеристику с
места учебы или работы. Затем на призывной комиссии устно объяснить
причины своего выбора, после чего она коллегиально примет решение. Стоит заранее подготовится к вопросам, чтобы аргументировать свою пацифисткую или иную позицию.
Также в заявлении на АГС можно указать знакомых или
родственников, которые могут прийти на призывную комиссию
и подтвердить убеждения призывника. Считается, что присутствие «свидетелей» способно повлиять на решение комиссии, которая не всегда настроена удовлетворять заявление о переходе на
альтернативную службу.
Подавать заявление по правилам надо за полгода до начала призыва, под
который подпадает гражданин. Если мужчина подлежит призыву с 1 октября, значит
подать заявление нужно до конца марта. Сейчас можно успеть подать
заявление на альтернативную службу, если человек по возрасту подпадает под весенний призыв с 1 апреля.
Если срок подачи заявления пропущен, его все-таки можно подать с запозданием, но в таком случае необходимо объяснить причины пропуска срока — это следует из решения Конституционного Суда, сообщал в телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Медкомиссию призывник должен проходить после того, как состоится заседание комиссии и будет решение о замене военной службы на гражданскую. Если
пройти медкомиссию до этого, то есть шанс отправиться служить в военную часть.
Если есть решение о замене службы на альтернативную, то на медицинском обследовании определяется категория годности, как и при призыве на военную службу. Если человек окажется не годен к армии, на АГС его не направят.
После заседания призывной комиссии в течение трех дней военкомат
выдаст решение или выписку из протокола. Стоит заранее зарегистрировать в
отделе военного комиссариата заявление с просьбой выдать копию решения
после проведения призывной комиссии.
Эта выписка понадобится для обжалования решения призывной комиссии в суде или областном военкомате, если оно будет отрицательным. Призыв до вынесения решения суда будет приостановлен.
Как проходит альтернативная гражданская служба?
Срок прохождения альтернативной службы — 21 месяц в
гражданских учреждениях и 18 месяцев — в военных, но на гражданских должностях.
По сути это обычная работа с рабочим
графиком, отпуском и так далее, но с нее нельзя уволиться, пока срок службы не
закончится.
Существует перечень
профессий — их 127, а также список из 1034 предприятия. В списке маляр, врач, преподаватель, социальный работник, слесарь, почтальон,
лаборант и другие.
Чаще всего не хватает рабочих рук в диспансерах, больницах,
социальных учреждениях и на почте. Туда направляется подавляющее большинство альтернативных солдат.
Служащего могут
отправить в другой регион, но такое бывает редко, поскольку в этом случае работодатель обязан
подобрать жилье, оплачивать проезд до места службы, до дома
и обратно при поездках в отпуск. Госучреждения обычно не имеют на это денег.
После альтернативной службы мужчине выдадут обычный военный билет, а ее срок
включат в трудовой стаж.
ecimaЗеленский забыл, какое государство в истории использовало ядерное оружие по прямому назначению. США Август...
жизнилюбпусть свою память расшевелит..и вспомнит кто в мире первым применил ядер.оружие...и кому не стоит доверять...потому...
GammiPluhДа какая разница что кукла говорит, всем плевать на него
pepelmetalА Россия отказала в праве украине владеть несколькими областями