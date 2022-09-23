Мобилизация началась: хватит ли кадров экономике?

Около 300 тысяч россиян призовут в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. Минобороны уже освободило от призыва финансистов, IT-специалистов и журналистов. Но в других отраслях, где не будет брони, часть сотрудников отправятся служить. Что будет, когда фермеры, строители, продавцы и множество других специалистов уедут на Украину?

«Может получиться так, что, решив одну проблему, по специальной военной операции на Украине, на следующий год мы получим другую. Даже в годы Великой Отечественной войны механизаторам в деревнях давали бронь от призыва, они занимались посевной и уборочной», — сказал депутат Госдумы Сергей Лисовский.

По оценкам экспертов, под угрозой не только уборка урожая, но и масса других отраслей. И не только из-за призыва, а еще и из-за массового бегства от призыва.

Где грозит дефицит?

Самое очевидное — это сельское хозяйство. Как правило, на полевых работах заняты мужчины, и многие из них служили. «Они точно не получат поблажек и брони», — считает доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Владимир Клисторин.

«А, скажем, где будут индустриальные регионы, где основа экономики — машиностроение, по-видимому, скажется в меньшей степени», — сказал Клисторин Sibnet.ru.

По его прогнозу, проблемы могут возникнуть у отдельных небольших частных компаний: «Много самозанятых или тех, кто работает на предприятиях, на которые не распространяются льготы. Торговля и сфера услуг — оттуда мужчин могут забирать. Тем более, отношение властей к этим отраслям, как к предприятиям второго сорта».

Могут пострадать сферы, где в силу специфики невозможно быстро заменить сотрудников и где не могут работать только женщины. Например, транспорт — автобусные перевозки, железная дорога, авиация.

По данным источников «Коммерсанта», сотрудники авиакомпаний и аэропортов уже начали массово получать повестки в военкоматы. Потенциально мобилизовать из этой сферы могут 50–80% специалистов — это грозит остановкой перелетов. Авиакомпании хотят получить бронь, но в новых разъяснениях Минобороны эта сфера не получила отсрочки.

Однако в целом, как считает Клисторин, изменения в экономике, связанные с мобилизацией, сложно будет отследить по крайней мере до конца года. Такие процессы развиваются не одномоментно и спрогнозировать что-то в цифрах сложно.

Что будет с айтишниками?

IT-специалистов Минобороны освободило от мобилизации, но не всех, а только работников аккредитованных компаний с профильным высшим образованием.

Неизвестно, многие ли из тех, кто не подходит под бронь, попадут под мобилизацию. Возможно поэтому они решили массово релоцироваться из России — в Грузию, Казахстан, Турцию.

«Они могут удаленно работать. Если он работает на российскую компанию, то он не потерян как кадр», — прокомментировал Sibnet.ru ведущий сотрудник института экономики и организации промышленного производства СО РАН Юрий Воронов.

Многие айтишники причастны к разработке информационных программ в рамках оборонзаказа, значит, на них распространяется бронь. «Кроме того, произойдет повышение квалификации у оставшихся», — считает экономист Юрий Капштык.

Но есть и менее оптимистичные прогнозы. Уезжающие предпочтут работать за западного заказчика. А из-за дефицита кадров зарплаты программистов в России вновь поползут вверх и цифровизация застопорится из-за дороговизны услуг.

Все для оборонки?

Предпосылок для падения экономики экономист Капштык не видит: «Необходимо смотреть на позитивный момент — перепрофилирование экономики, которое даст стабильный рост».

Он считает, что возрастут потребности у военно-промышленного комплекса, в эту сферу увеличатся денежные вливания, что даст стабильность и развитие.

Воронов добавил, что структура экономики будет перестраивается. И малые предприятия будут включены в оборонную тематику.

«В частности, во время ВОВ все гранаты делали промышленные артели. Только когда пришел к власти Никита Хрущев, он ликвидировал промышленную кооперацию… Вовлечение малого бизнеса в это дело неизбежно», — прогнозирует Воронов.