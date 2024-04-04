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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль опроверг слова о новой мобилизации в России

Источник:
Sibnet.ru
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что российские власти готовятся мобилизовать 300 тысяч человек.

«Это неправда», — цитирует «Интерфакс» Пескова.

Ранее Зеленский, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве, заявил, что Москва готовит мобилизацию 300 тысяч человек к 1 июня.

Слова президента Украины также опроверг глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «У нас система комплектования вооруженных сил позволяет выполнять все поставленные задачи, в первую очередь задачи специальной военной операции. Мобилизации не будет», — сказал депутат.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года. Через пять недель министр обороны Сергей Шойгу доложил о призыве 300 тысяч человек.

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Политика #Россия #Армия
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Топ комментариев

GammiPluh

он же еврей, ему плевать на украинские законы и сами по себе украинцы для него расходник

mosquito__2010

Когда технологиями аля цветные революции рулят интеллектуалы на вроде тебя то страны на вроде Украины...

GammiPluh

Так Украина прокси США... получается вышли на самих себя?

number10

Украинский капитан уже уничтожил мост в Балтиморе. Для этого и воевать ни с кем не надо, достаточно иметь...