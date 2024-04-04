Кремль опроверг слова о новой мобилизации в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что российские власти готовятся мобилизовать 300 тысяч человек.

«Это неправда», — цитирует «Интерфакс» Пескова.

Ранее Зеленский, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве, заявил, что Москва готовит мобилизацию 300 тысяч человек к 1 июня.

Слова президента Украины также опроверг глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «У нас система комплектования вооруженных сил позволяет выполнять все поставленные задачи, в первую очередь задачи специальной военной операции. Мобилизации не будет», — сказал депутат.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года. Через пять недель министр обороны Сергей Шойгу доложил о призыве 300 тысяч человек.