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Актуальная тема
Военная мобилизация
Актуальная тема
Военная мобилизация
197
0
22.09.22, 23:43
197
0
Минобороны разъяснило правила мобилизации
Минобороны РФ выступило с разъяснениями по поводу начавшейся частичной мобилизации: в первую очередь повестки вручат гражданам, которые необходимы для выполнения боевых задач
789
22
22.09.22, 20:26
789
22
Песков опроверг информацию о мобилизации миллиона человек
Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее уточнил, что мобилизация затронет порядка 300 тысяч резервистов
2007
2
22.09.22, 19:09
2007
2
Из офиса в военкомат: как вручают повестки о мобилизации
Что нужно знать о правилах вручения повестки при мобилизации: кто вручает документ и где это происходит
1203
9
22.09.22, 14:49
1203
9
Запад расценил мобилизацию как «акт отчаяния» Путина
Мировое сообщество отреагировало на объявление частичной мобилизации заявлениями о поддержке Украины и призывами к переговорам
1870
4
22.09.22, 14:10
1870
4
«Нажмите решетку»: как ирония спасает резервистов
В Сети начали шутить о том, что мужчины призывного возраста всеми способами будут стремиться избежать мобилизации
747
3
22.09.22, 13:51
747
3
Мобилизация не коснется выпускников военных кафедр
Частичная мобилизация не коснется выпускников военных кафедр, приравнивать их к тем, кто служил, не будут
968
7
22.09.22, 12:10
968
7
Грозит ли мобилизованным увольнение?
Депутаты Госдумы прорабатывают поправки в Трудовой кодекс России, чтобы мобилизованный сохранил за собой рабочее место
600
1
22.09.22, 10:34
600
1
МВД назвало фейком документ о мобилизации на постах ГИБДД
МВД РФ опровергло данные о том, что автоинспекторы будут проверять документы и отправлять в военкоматы
2180
4
22.09.22, 10:30
2180
4
Песков опроверг информацию об отказе сына прибыть в военкомат
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицает информацию о том, что его сын Николай отказался от призыва по частичной мобилизации
1856
17
21.09.22, 21:26
1856
17
Раскуплены все авиабилеты из России на ближайшие рейсы
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Призвать планируется около 300 тысяч человек
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