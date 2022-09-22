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Актуальная тема
Военная мобилизация
Актуальная тема
Военная мобилизация
info.sibnet.ru
197
0
22.09.22, 23:43
197
0
Минобороны разъяснило правила мобилизации
Минобороны РФ выступило с разъяснениями по поводу начавшейся частичной мобилизации: в первую очередь повестки вручат гражданам, которые необходимы для выполнения боевых задач
info.sibnet.ru
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22
22.09.22, 20:26
789
22
Песков опроверг информацию о мобилизации миллиона человек
Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее уточнил, что мобилизация затронет порядка 300 тысяч резервистов
info.sibnet.ru
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2
22.09.22, 19:09
2007
2
Из офиса в военкомат: как вручают повестки о мобилизации
Что нужно знать о правилах вручения повестки при мобилизации: кто вручает документ и где это происходит
info.sibnet.ru
1203
9
22.09.22, 14:49
1203
9
Запад расценил мобилизацию как «акт отчаяния» Путина
Мировое сообщество отреагировало на объявление частичной мобилизации заявлениями о поддержке Украины и призывами к переговорам
info.sibnet.ru
1870
4
22.09.22, 14:10
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«Нажмите решетку»: как ирония спасает резервистов
В Сети начали шутить о том, что мужчины призывного возраста всеми способами будут стремиться избежать мобилизации
Студенты военного училища
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22.09.22, 13:51
747
3
Мобилизация не коснется выпускников военных кафедр
Частичная мобилизация не коснется выпускников военных кафедр, приравнивать их к тем, кто служил, не будут
info.sibnet.ru
968
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22.09.22, 12:10
968
7
Грозит ли мобилизованным увольнение?
Депутаты Госдумы прорабатывают поправки в Трудовой кодекс России, чтобы мобилизованный сохранил за собой рабочее место
info.sibnet.ru
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22.09.22, 10:34
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МВД назвало фейком документ о мобилизации на постах ГИБДД
МВД РФ опровергло данные о том, что автоинспекторы будут проверять документы и отправлять в военкоматы
info.sibnet.ru
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22.09.22, 10:30
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Песков опроверг информацию об отказе сына прибыть в военкомат
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицает информацию о том, что его сын Николай отказался от призыва по частичной мобилизации
info.sibnet.ru
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21.09.22, 21:26
1856
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Раскуплены все авиабилеты из России на ближайшие рейсы
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Призвать планируется около 300 тысяч человек
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