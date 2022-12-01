Суд впервые отменил решение о мобилизации верующего

Суд в России впервые признал незаконным призыв гражданина в рамках объявленной частичной мобилизации, сообщил правозащитник Павел Чиков. Молодой человек принципиально отказывается брать в руки оружие по религиозным мотивам.

«Павел Мушуманский ранее проходил альтернативную гражданскую службу вместо срочной военной службы. После объявления мобилизации его призвали и направили в войсковую часть. Он обратился в суд, который приостановил решение о мобилизации до рассмотрения дела по существу», — написал Чиков в телеграм-канале.

По данным «Коммерсанта», Мушуманскому 23 года, он евангельский христианин. Отец молодого человека рассказал, что он в части отказался брать в руки оружие и носить форму, также он отказался от положенной выплаты.

«Это хороший прецедент. Правда, случай уникальный; АГС проходит очень небольшое количество граждан. Но, на наш взгляд, суд поступил совершенно правильно, это настоящий акт правосудия», — прокомментировал «Ъ» адвокат молодого человека Александр Передрук.