НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная мобилизация
Актуальная тема
Военная мобилизация
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Госдума придумала, как усложнить жизнь уклонистам от призыва

Источник:
Sibnet.ru
563 6

Депутаты Госдумы предложили ограничивать выезд из РФ уклонистам от повесток в военкомат. Их же хотят лишать водительских прав, возможности брать кредиты и заключать сделки с недвижимостью, сообщил глава комитета по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Эти поправки внесли в законопроект об отправке повесток срочникам заказным письмом и через сайт «Госуслуги». Их рассмотрят во вторник, 11 апреля.

«Если человек не получает повестку или делает вид, что не получает, он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военкомат. Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара приходит уведомление, что вводится ограничение на выезд и предупреждение, что последуют другие ограничительные меры», — заявил Картаполов в эфире телеканала «Россия 24».

Если же военнообязанный вновь не явится в военкомат, через 20 дней он может лишиться возможности управления транспортом, заключать сделки с недвижимостью и брать займы.

«Но мы оставляем право за военнообязанным, если он полагает, что эти меры введены несправедливо, и он по объективным причинам не мог явиться в военкомат, обжаловать их через портал госуслуг в течение пяти дней», — уверяет Картаполов.

Предлагается ввести новые способы рассылки повесток — заказными письмами и в электронном виде. Эти варианты будут приравнены по юридической силе к «традиционным способам оповещения» (бумажным повесткам и уведомлениям через работодателя).

Тема: Военная мобилизация
Генштаб заверил в отсутствии планов проводить вторую мобилизацию
Депутат заявил об отсутствии предпосылок ко второй волне мобилизации
Семьи мобилизованных получат квоту на заморозку спермы
Суд впервые отменил решение о мобилизации верующего
смотреть все
Жизнь #Законы #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Психолог нашла связь между нижним бельем и характером девушки
Паникующие вкладчики опустошили банки США
Российская армия устроила ВСУ «огненный ад» под Артемовском
Госдума предложила платить школьникам за пятерки
Обсуждение (6)
Картина дня
Банк России объяснил падение рубля
Госдума придумала, как усложнить жизнь уклонистам от призыва
США усомнились в успехе наступления Украины
Сильнейший пеплопад прошел на Камчатке и закрыл Солнце
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
42
Украина проведет тотальную мобилизацию ради нового наступления
39
Группы охотников на западные танки появились в российской армии
28
Лавров определил цель Запада после «покорения России»
28
Американский офицер предсказал Украине военную катастрофу
28
Кремль заявил об истерике Запада по поводу оружия в Белоруссии