Госдума придумала, как усложнить жизнь уклонистам от призыва

Депутаты Госдумы предложили ограничивать выезд из РФ уклонистам от повесток в военкомат. Их же хотят лишать водительских прав, возможности брать кредиты и заключать сделки с недвижимостью, сообщил глава комитета по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Эти поправки внесли в законопроект об отправке повесток срочникам заказным письмом и через сайт «Госуслуги». Их рассмотрят во вторник, 11 апреля.

«Если человек не получает повестку или делает вид, что не получает, он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военкомат. Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара приходит уведомление, что вводится ограничение на выезд и предупреждение, что последуют другие ограничительные меры», — заявил Картаполов в эфире телеканала «Россия 24».

Если же военнообязанный вновь не явится в военкомат, через 20 дней он может лишиться возможности управления транспортом, заключать сделки с недвижимостью и брать займы.

«Но мы оставляем право за военнообязанным, если он полагает, что эти меры введены несправедливо, и он по объективным причинам не мог явиться в военкомат, обжаловать их через портал госуслуг в течение пяти дней», — уверяет Картаполов.

Предлагается ввести новые способы рассылки повесток — заказными письмами и в электронном виде. Эти варианты будут приравнены по юридической силе к «традиционным способам оповещения» (бумажным повесткам и уведомлениям через работодателя).