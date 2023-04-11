Россия не имеет планов по проведению новой волны мобилизации, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Никакой мобилизации нет, и она не планируется», — сказал Картаполов в эфире «Соловьев.Live». По его словам, предлагаемые изменения в системе воинского учета, в том числе электронные повестки, никак этого не касаются.

«Это абсолютно никак не связано с мобилизацией. Все, что связано с мобилизацией, у нас регулируется другим законом», — добавил Картаполов.

Госдума сегодня рассмотрит во втором и третьем чтениях законопроект о создании единого реестра военнообязанных, а также введении электронных повесток.

Картаполов отметил, что традиционные формы вручения повесток сохранятся, а электронные будут их дублировать. Военнообязанные смогут получать повестки в личном кабинете на портале госуслуг или в многофункциональных центрах.