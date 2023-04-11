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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Глава комитета ГД заявил, что новая мобилизация не планируется

Источник:
РИА Новости
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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов
Фото: © Пресс-служба Госдума

Россия не имеет планов по проведению новой волны мобилизации, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Никакой мобилизации нет, и она не планируется», — сказал Картаполов в эфире «Соловьев.Live». По его словам, предлагаемые изменения в системе воинского учета, в том числе электронные повестки, никак этого не касаются.

«Это абсолютно никак не связано с мобилизацией. Все, что связано с мобилизацией, у нас регулируется другим законом», — добавил Картаполов.

Госдума сегодня рассмотрит во втором и третьем чтениях законопроект о создании единого реестра военнообязанных, а также введении электронных повесток.

Картаполов отметил, что традиционные формы вручения повесток сохранятся, а электронные будут их дублировать. Военнообязанные смогут получать повестки в личном кабинете на портале госуслуг или в многофункциональных центрах.

Тема: Военная мобилизация
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Оборона #Армия
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Топ комментариев

user_170529

А давайте сначала первую волну пересмотрим!

GammiPluh

Рейтинг который заработали Байрактары в Армении просто был уничтожен русским ПВО

Asd10

Сейчас они веруют в святую Леопардину))) Безмозглые, че...

ball-n-wall

Начальство ест мясо, а мы капусту, а в среднем едим голубцы..