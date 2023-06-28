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Мобилизованный муж олимпийской чемпионки Липницкой приехал в отпуск

Источник:
Sibnet.ru
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Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая с мужем
Фото: © @sunnylipnitskaya

Муж российской фигуристки, олимпийской чемпионки Сочи-2014 Юлии Липницкой, бывший фигурист Владислав Тараснко, мобилизованный осенью 2022 года, приехал из зоны СВО в отпуск домой.

«А это папин отпуск», — подписала Липницкая Stories в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России). На видео фигуристка с дочкой на руках обнимает мужа.

О том, что муж Липницкой отправился в армию в рамках частичной мобилизации, сообщил осенью двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, в чьей академии «Ангелы Плющенко» Липницкая и Тарасенко работают тренерами.

Его супруга, продюсер Яна Рудковская говорила, что Тарасенко мог получить отсрочку, но «сам принял решение идти и отстаивать честь Родины».

Липницкая — самая юная олимпийская чемпионка, она выиграла золото в командном турнире на Олимпиаде в Сочи в возрасте 15 лет и 249 дней. Тарасенко тренировался у Этери Тутберидзе и Алексея Мишина, но рано завершил спортивную карьеру. Их дочери исполнилось три года.

Тема: Военная мобилизация
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Спорт #Зимние виды #Армия
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