Мобилизованный муж олимпийской чемпионки Липницкой приехал в отпуск

Муж российской фигуристки, олимпийской чемпионки Сочи-2014 Юлии Липницкой, бывший фигурист Владислав Тараснко, мобилизованный осенью 2022 года, приехал из зоны СВО в отпуск домой.

«А это папин отпуск», — подписала Липницкая Stories в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России). На видео фигуристка с дочкой на руках обнимает мужа.

О том, что муж Липницкой отправился в армию в рамках частичной мобилизации, сообщил осенью двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, в чьей академии «Ангелы Плющенко» Липницкая и Тарасенко работают тренерами.

Его супруга, продюсер Яна Рудковская говорила, что Тарасенко мог получить отсрочку, но «сам принял решение идти и отстаивать честь Родины».

Липницкая — самая юная олимпийская чемпионка, она выиграла золото в командном турнире на Олимпиаде в Сочи в возрасте 15 лет и 249 дней. Тарасенко тренировался у Этери Тутберидзе и Алексея Мишина, но рано завершил спортивную карьеру. Их дочери исполнилось три года.