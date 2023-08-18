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Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Американка Кайла Симмонс носит титул самой сексуальной волейболистки в мире. Правда, девушка уже не играет за какую-либо команду, ей пришлось уйти из спорта из-за откровенных фото.

Симмонс с детства увлекалась волейболом и играла за команду Университета Маршалла. Это сильнейшая студенческая лига Америки NCAA.

Девушка публиковала в соцсетях достаточно откровенные фото, что не понравилось вузу, и руководство поставило ультиматум.

«В колледже настаивали, что фотографии, которые я публикую, были неподобающими. И потребовали, чтобы я удалила свой аккаунт в соцсетях. Я тогда была просто подавлена», — говорила спортсменка в интервью.

Волейболистка ушла из команды и развивает блог, где у нее 1 миллион подписчиков.

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