Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО

Американка Кайла Симмонс носит титул самой сексуальной волейболистки в мире. Правда, девушка уже не играет за какую-либо команду, ей пришлось уйти из спорта из-за откровенных фото.

Симмонс с детства увлекалась волейболом и играла за команду Университета Маршалла. Это сильнейшая студенческая лига Америки NCAA.

Девушка публиковала в соцсетях достаточно откровенные фото, что не понравилось вузу, и руководство поставило ультиматум.

«В колледже настаивали, что фотографии, которые я публикую, были неподобающими. И потребовали, чтобы я удалила свой аккаунт в соцсетях. Я тогда была просто подавлена», — говорила спортсменка в интервью.

Волейболистка ушла из команды и развивает блог, где у нее 1 миллион подписчиков.