Три размера: чем отличаются хоккейные площадки

Канадская площадка победила в необъявленном противостоянии, на ее размерах теперь играют матчи не только Национальной хоккейной лиги (НХЛ), но и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), и мировых первенств. В чем преимущество канадского льда, какие еще площадки бывают и как устроено хоккейное поле.

В хоккейном мире существуют площадки трех размеров: канадская, европейская и финская. Их главное отличие — ширина игрового поля. Североамериканский хоккей развивался на площадке 60×26 метров. Европейский лед шире — 60×30 метров. Финское поле — нечто среднее: 60×28 метров.

Международная федерация хоккея с 2021 года проводит чемпионаты мира и Олимпиады на площадке канадских размеров. КХЛ приняла решение сделать такой размер официальным с 2019 года, хотя на канадских площадках играли лишь дальневосточные «Адмирал» и «Амур». Несколько сезонов был переходный период.

Решение приняли, чтобы сделать хоккей более динамичным и зрелищным. Кроме того, это упростило переход игроков в НХЛ и обратно.

Три размера

Европейская хоккейная площадка самая большая — 60×30 метров, ее называют «аэродромом». Сформировалась как стандарт в ходе развития хоккея в Европе в начале XX века. Тогда лед часто заливали на теннисных кортах или стадионах для конькобежцев.

Такие размеры создают привилегии для нападающих, но одновременно провоцируют оборонительный, не особо зрелищный хоккей. В России широкие коробки остались во дворах и спортивных школах.

Финская площадка имеет размер 60х28 метров. Формат стал популярен и закрепился в Финляндии в ходе модернизации ледовых дворцов и повышения динамики игры, особенно активно внедряясь в 1990-х годах.

Финские клубы стремились к повышению темпа и созданию баланса между силовой борьбой (канадский стиль) и комбинационной игрой (европейский стиль). В КХЛ стандарт стали активно внедрять после вступления «Йокерита», и он стал популярным: до реформы 11 клубов использовали такой формат.

Канадская площадка самая узкая — 200х85 футов (60,9х26 метров). И самая старая — сформировалась в конце XIX века, а первый организованный матч состоялся еще в 1875 году в Монреале. В таких размерах увеличивается количество бросков, а игра становится более агрессивной.

Преимущества канадского льда

Футовые размеры канадской площадки в КХЛ округлили и получился размер 60х26 метров. Однако у лиг по-прежнему разная высота бортов: 1,27 метра в НХЛ, 1,2 метра — в КХЛ.

Главный плюс — высокая динамичность хоккея. Из-за недостатка свободного пространства в зонах и более узких синих линий, игра превращается в постоянную серию микродуэлей. Это заставляет игроков действовать на предельной скорости, а тренеров — делать ставку на быстрый переход из обороны в атаку.

#Репортаж Из чего состоит искусственный лед?

Хоккей на канадской площадке — обилие бросков, больше силовых приемов вдоль бортов и меньше пауз и «перекатывания» шайбы в средней зоне, плотная игра в зоне за воротами.

Ворота расположены ближе к углам бортов, что создает идеальную геометрию для бросков от синей линии с экранированием (на большом льду защитникам проще разгоняться и мешать таким броскам) и быстрых комбинаций «стенка» (give-and-go), которые на европейском льду часто разбиваются о свободную зону.

С точки зрения телевизионной картинки узкая площадка создает эффект «наполненности», игроки постоянно находятся в кадре.

Разметка хоккейного поля

Схема хоккейной разметки строго регламентирована. Ледяное поле расчерчено синими и красными линиями.

Две синие линии шириной 30 сантиметров делят площадку на три зоны: атаки, нейтральную и защиты. Синие линии используют для определения положения игрока вне игры. Если атакующий игрок пересекает линию в зону противника раньше, чем это сделает шайба, считается, что он находится в положении вне игры.

Центральная красная линия делит лед пополам. Ее основная функция связана с определением проброса. Если игрок со своей половины поля выбрасывает шайбу, и она пересекает лицевую линию ворот соперника, фиксируется проброс.

Широкая красная линия, которая проходит по всей площадке за воротами, обозначает конец игровой зоны. Тонкая красная линия между штангами ворот называется линией ворот. Она используется для определения забитых голов и нарушений, связанных с пробросом шайбы.

Также на поле определены точки и круги для вбрасывания шайбы. Помимо центральной, с которой начинается игра, это восемь точек: по две в каждой из зон атаки и защиты и четыре в нейтральной зоне.

Полукруглая область перед воротами, окрашенная в голубой цвет, называется площадью ворот. По правилам, игроки атакующей команды не могут находиться в этой зоне и мешать голкиперу. Любой случай помехи вратарю может привести к отмене гола.

Трапеция, или зона Бродера — самый молодой элемент разметки. КХЛ ввела трапецию с сезона-2019/20. За линией ворот только в этой зоне вратарь имеет право на владение шайбой (кроме прижатия ко льду), но с 2023 года — не более 3 секунд. В зонах справа и слева от трапеции за линией ворот вратарю запрещено касаться шайбы. Нарушения расцениваются как задержка игры и влекут за собой предупреждение и штраф.

Именем трапеция обязана одному из лучших вратарей в истории НХЛ Мартину Бродеру, который орудовал клюшкой за своей еще не разделенной линией не хуже любого защитника.

Судейская зона — полукруг перед судейским столом. Предназначена для взаимодействия судей на льду с судейской бригадой. Игрокам во время пауз туда заезжать нельзя, могут приближаться только капитаны и их заместители.