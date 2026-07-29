Сменился самый высокооплачиваемый хоккеист НХЛ

Канадский форвард Маклин Селебрини подписал новый контракт с «Сан-Хосе Шаркс» и стал самым высокооплачиваемым игроком Национальной хоккейной лиги.

Новое пятилетнее соглашение со средней зарплатой 18,8 миллиона долларов в год начнет действовать с сезона 2027/28, следует из сообщения на сайте хоккейной команды. Действующий контракт игрока с зарплатой 975 тысяч долларов в год рассчитан до конца сезона-2026/27.

Таким образом, 20-летний Селебрини вышел на первой место по средней зарплате в НХЛ — швед Лео Карлссон из «Анахайм Дакс» получает 18 миллионов долларов, россиянин Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд» — 17 миллионов.

Селебрини был выбран «Шаркс» на драфте-2024 под общим первым номером. В минувшем регулярном сезоне он занял четвертое место в гонке бомбардиров, набрав 115 (45+70) очков в 82 играх.