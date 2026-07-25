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Звезды НХЛ и КХЛ сразятся в «матче года»

Источник:
Sibnet.ru
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Хоккейная сборная России
Фото: © пресс-служба ФХР

Главное хоккейное событие лета состоится 25 июля — в Санкт-Петербурге пройдет выставочная игра звезд НХЛ и КХЛ. Матч соберет 49 известных хоккеистов.

Главное новшество нынешнего «Матча года» — отказ от привычного противостояния сборных НХЛ и КХЛ. Идею провести драфт и сформировать смешанные команды предложил знаменитый Александр Овечкин.

Капитанами двух сборных стали защитник «Юты» Михаил Сергачев и нападающий «Лос-Анджелес» Артемий Панарин. Именно они путем драфта набрали себе составы.

В команду Сергачева вошли вратари Илья Сорокин («Айлендерс») и Ярослав Аскаров («Шаркс»). В атаке команду усилит сам Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), а также другие звезды.

В команде Панарина — вратари Сергей Бобровский («Торонто») и Игорь Шестеркин («Рейнджерс»). Среди нападающих — Кирилл Капризов («Миннесота»), Матвей Мичков («Филадельфия») и Вадим Шипачев («Салават Юлаев»).

Все средства от продажи билетов и партнерских программ направляются на реабилитацию детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями.

Матч пройдет на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Начало поединка — в 18.00 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна на Первом канале.

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ghtwaa

А, че песков не идет воевать??

pepelmetal

Главное понимать, что помощь России Ирану не делает её стороной конфликта

_ASUS__

украина для сша это скотина на убой

corrector

не говорите, европейцы хоть в открытую против РФ, а эти хитроделаные "в космос вместе с русскими...