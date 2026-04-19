Гуманоид побил рекорд человека на полумарафоне в Китае. ВИДЕО

Гуманоид «Молния» первым пересек финишную черту пекинского полумарафона, в котором участвовали и люди, и роботы, побив рекорд человека.

Робот из команды Honor пробежал дистанцию в 21,1 километра со временем 48 минут и 19 секунд. Это на восемь с копейками минут быстрее мирового человеческого рекорда — 56.42.

Самый быстрый из людей на полумарафоне в Пекине достиг финиша за 1 час 7 минут 47 секунд. Всего в забеге участвовало 12 тысяч человек и более 300 гуманоидов.

Как заявили организаторы, 38% от всех роботов, зарегистрированных на забег, самостоятельно планировали маршруты и избегали препятствия без помощи дистанционного управления.

Первый совместный полумарафон людей и роботов прошел в китайской столице в апреле 2025 года. В нем приняли участие только 20 роботов.

Twilight88

Правильно, ещё один способ поиметь бабосиков с остатков населения!)

Uynachalnica

Я бы предложил другой срок - 90 лет! У всех граждан России появиться возможность дожить до этих лет!...

Удавиков

барыги и перепродажники у руля в министерствах, больше они ничего дать не могут стране, развитие производственных...

EvgenAEY

и это правильно, полицайскому жандармерийсиату надо знать всех в лицо, а то вдруг до 60-ти доживут