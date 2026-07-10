Роботов-гуманоидов Роберта и Матильду поженили

Церемония бракосочетания гуманоидных роботов впервые состоялась в Москве. Супругами стали Роберт и Матильда.

«Сегодня мы станем свидетелями уникального события — первой церемонии бракосочетания гуманоидных роботов Роберта и Матильды. Их объединили не только современные технологии, но и общие ценности: стремление к знаниям, развитию и сотрудничеству. Поприветствуем наших молодоженов», — объявила ведущая церемонии в видео ТАСС.

Роберт пообещал Матильде быть надежным партнером, а Матильда — вдохновлять Роберта. После клятв верности обручальные браслеты молодоженам вынес робопес Догматик, но надел их на запястья робосупругам человек.

В графе свидетельства о браке в «месте рождения» у роботов указан Ханчжоу, а в графе «национальность» — граждане России.