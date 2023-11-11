Выбор цветовой температуры света — вопрос не только вкуса. Надо учитывать назначение помещения. А еще стоит знать, что «теплый», «нейтральный» и холодный» — это лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне.

На самом деле при теплой и холодной температуре света лампочка светит одинаково ярко. Однако на по-разному воздействует на нервную систему человека и, следовательно, воспринимается по-разному. Так, холодный свет нам кажется более ярким и бодрящим, а теплый — приглушенным и уютным.

Цветовая температура света измеряется в градусах Кельвина (К), этот параметр всегда указан на упаковке или непосредственно на лампочках и светильниках.

Выбирать цветовую температуру следует по назначению помещения, учитывая, что для отдыха комфортнее теплые цвета, а мелкие детали лучше воспринимаются глазом при холодном свете.

Холодный белый свет можно использовать в мастерских, ванных комнатах, а с голубым подтоном может быть настольная лампа на рабочем столе и подсветка рабочей зоны на кухне. Нейтральный белый будет хорош на кухне и в других помещениях как основной свет. А теплый подойдет для подсветок (торшеров, бра) и варианта второго света в спальне, детской или над обеденным столом.

Яркость ламп

А яркость ламп и светодиодных светильников измеряют в Люменах (Лм, lm). Чем больше люменов, тем ярче светильник (независимо от направления света).

Но Люмены говорят только о мощности светового потока, поэтому также важно учитывать Люксы (Лк). Люкс обозначает, сколько света попадет на квадратный метр (1 Лк = 1 Лм на метр квадратный).

То есть отличия Люменов и Люксов в том, что в Люксе учитывается площадь, которую освещает световой поток (люмены).

Нормативы освещенности помещений

Жилые комнаты, кухня — 150 Лк (или Лм на 1 кв. метр)

Детская — 200 Лк (или Лм на 1 кв. метр)

Кабинет — 250 Лк (или Лм на 1 кв. метр)

Библиотека — 300 Лк (или Лм на 1 кв. метр)

Коридор, санузел, кладовые — 50-60 Лк (или Лм на 1 кв. метр)

Так, например, для кухни площадью 10 квадратных метров со стандартными квартирными потолками подойдет светильник 1500 Лк.