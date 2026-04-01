Как добавить опцию «Завершить задачу» в меню Windows 11

Быстро закрывать приложения, особенно зависшие, можно прямо с панели задач Windows 11. Для этого достаточно добавить опцию «Завершить задачу» в контекстное меню для быстрого доступа.

Зачем нужна опция «Завершить задачу»

Опция «Завершить задачу» полностью завершает процесс приложения. Большинство используют для этого стандартное «Закрыть окно», однако при зависании программы это не помогает.

По умолчанию опция «Завершить задачу» доступна в диспетчере задач, однако к нему требуется дополнительный доступ (самый простой вариант — с помощью горячих клавиш Ctrl + Shift + Esc). Небольшое изменение добавит «Завершить задачу» в контекстную панель Windows 11.

Как включить «Завершить задачу» в Windows 11

Чтобы активировать опцию, необходимо открыть «Параметры» (с помощью горячих клавиш Win + I), перейти в раздел «Система» и затем выбрать «Дополнительно» или «Для разработчиков» (в зависимости от версии Windows 11).

Опция «Завершить задачу» требует ручной активации

После этого останется найти параметр «Завершить задачу» в разделе «Панель задач» и активировать соответствующий переключатель. При необходимости функцию можно в любой момент отключить — аналогичным способом.

Как использовать «Завершить задачу»

После включения достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши по значку запущенной программы на панели задач — рядом с пунктом «Закрыть окно» появится «Завершить задачу». Опция может быть полезна, если приложение зависло и не реагирует на команды.

При нажатии кнопка дает Windows команду использовать атрибут WM_CLOSE, чтобы попытаться закрыть приложение. Если оно не отвечает, кнопка вызывает TerminateProcess для принудительного завершения работы. 

Как убрать экран «Завершение настройки вашего устройства»
Троттлинг процессора: почему компьютер тормозит
Механизм обновления Windows 11 получит новую функцию
Обнаружена загадочная особенность macOS
27.04.26, 01:05
Как зарегистрировать биометрию
Регистрация в Единой биометрической системе (ЕБС) проводится добровольно и только с согласия гражданина, ее можно в любой момент удалить
14.03.26, 11:49
6183
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
6206
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
7556
4
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
11413
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
138695
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
172746
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
158550
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
3926521
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
186264
0
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Рейтинг доверия Путину упал до нового минимума
Узбекская игра стала самой продаваемой в мире
Евросоюз «повесил» украинский кредит на Россию
Игра Escape from Tarkov Arena стала бесплатной
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
