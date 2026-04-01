Как добавить опцию «Завершить задачу» в меню Windows 11

Быстро закрывать приложения, особенно зависшие, можно прямо с панели задач Windows 11. Для этого достаточно добавить опцию «Завершить задачу» в контекстное меню для быстрого доступа.

Зачем нужна опция «Завершить задачу»

Опция «Завершить задачу» полностью завершает процесс приложения. Большинство используют для этого стандартное «Закрыть окно», однако при зависании программы это не помогает.

По умолчанию опция «Завершить задачу» доступна в диспетчере задач, однако к нему требуется дополнительный доступ (самый простой вариант — с помощью горячих клавиш Ctrl + Shift + Esc). Небольшое изменение добавит «Завершить задачу» в контекстную панель Windows 11.

Как включить «Завершить задачу» в Windows 11

Чтобы активировать опцию, необходимо открыть «Параметры» (с помощью горячих клавиш Win + I), перейти в раздел «Система» и затем выбрать «Дополнительно» или «Для разработчиков» (в зависимости от версии Windows 11).





После этого останется найти параметр «Завершить задачу» в разделе «Панель задач» и активировать соответствующий переключатель. При необходимости функцию можно в любой момент отключить — аналогичным способом.

Как использовать «Завершить задачу»

После включения достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши по значку запущенной программы на панели задач — рядом с пунктом «Закрыть окно» появится «Завершить задачу». Опция может быть полезна, если приложение зависло и не реагирует на команды.

При нажатии кнопка дает Windows команду использовать атрибут WM_CLOSE, чтобы попытаться закрыть приложение. Если оно не отвечает, кнопка вызывает TerminateProcess для принудительного завершения работы.