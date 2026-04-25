Механизм обновления Windows 11 получит новую функцию

Компания Microsoft внесет изменения в систему обновлений Windows 11. Они дадут пользователям больше контроля над установкой апдейтов и перезагрузками устройств.

Фото: © Sibnet.ru

Теперь пользователи смогут пропускать установку апдейтов в ходе первоначальной настройки Windows 11 и продлевать паузу в их получении на любой срок. Нововведение уже доступно участникам программы Windows Insider.

Пользователи могут неограниченное количество раз откладывать установку обновлений в течение 35-дневного периода с того момента, как пакет обновлений стал доступен.

Также Microsoft обновит поведение операционной системы — теперь Windows 11 в отличие от текущего поведения будет всегда сохранять опции выключения или перезагрузки устройства без установки обновлений.

Кроме этого, компания унифицирует процесс обновления, чтобы объединять их. Благодаря этому пользователям потребуется реже перезагружать свои устройства. Вместо этого обновления будут поступать на устройства в фоновом режиме, а затем ожидать скоординированной установки.