Как убрать экран «Завершение настройки вашего устройства»

При загрузке Windows 11 после установки обновлений иногда появляется полноэкранный баннер с заголовком «Завершение настройки вашего устройства» и предложением срочно закончить настройку устройства. Как отключить назойливое уведомление?
Экран «Завершение настройки вашего устройства»
Фото: © скриншот баннера при загрузке Windows 11

Сделать это из самого баннера невозможно — пользователь может лишь выбрать продолжение настройки Windows или отложить ее завершение с помощью кнопки «Напомнить мне через 3 дня». Однако можно убрать этот экран раз и навсегда.

Как отключить баннер

Самый простой способ отключения окна «Завершение настройки вашего устройства» в Windows 11 — настройка уведомлений в «Параметрах». Для этого необходимо нажать Win+R и ввести команду ms-settings: — обязательно с двоеточием в конце.

Далее следует перейти в раздел «Система», нажать на вкладку «Уведомления» и найти в ней еще раздел «Дополнительные параметры». Именно здесь можно отключить появление надоедливого баннера.

Официально такой баннер называется SCOOBE (second-chance out of box experience). Он регулярно появляется на компьютерах с Windows 10 и Windows 11 после установки обновлений или же в том случае, если операционная система установлена с локальной учетной записью.

За его надоедливую активацию отвечает отметка «Предложить способы завершения настройки этого устройства для наиболее эффективного использования Windows». Достаточно убрать соответствующую галочку — баннер навсегда исчезнет.

Фото: © скриншот в настройках Windows

Стоит учитывать, что при крупных обновлениях Windows 11 данные настройки могут сброситься, поэтому при внезапном появлении окна лучше всего снова проверить параметры уведомлений и при необходимости повторно снять галочку.

Что будет при настройке

Если пользователь при появлении баннера согласиться выполнить первоначальную настройку Windows, операционная система предложит использовать рекомендованные настройки браузера Edge и настроить безопасный вход в Windows с помощью Windows Hello.

Кроме этого, пользователю порекомендуют создать резервную копию данных компьютера в OneDrive, привязать смартфон к компьютеру и синхронизировать файлы, а также создать учетную запись Microsoft, если Windows установлен с локальной учетной записью. 

Троттлинг процессора: почему компьютер тормозит
Обнаружена загадочная особенность macOS
Windows 11 обновят для ускорения интерфейса
Intel представила новые процессоры
смотреть все
Как зарегистрировать биометрию
14.03.26, 11:49
3983
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
5233
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
6185
4
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
9313
1
Что такое «чистый» номер телефона и как его получить
Чистый номер, в отличие от номеров, попадающих на вторичный рынок, не имеет связи с аккаунтами, долгами или рассылками прошлых владельцев
11.02.26, 08:31
10198
3
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
138054
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
172075
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
158208
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
3697191
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
185481
0
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Кремль ответил на слухи об отмене Парада Победы 9 мая
Глава автоконцерна GWM объяснил коррозию китайских авто
ВСУ применили графитовые бомбы
Снегирь снял маску в шоу «Маска»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Топ комментариев

Morya4ok22rus

Знаем мы, как он стал самым популярным)))

pepelmetal

Так омерегу ещё никто не унижал, молодцы

krasprol

Бред какой-то... И такие люди "сочиняют" нам законы...?

Denis CENTR

Россия помогает только Китаю, папуасам и прочим черным братьям😁