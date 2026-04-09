Как убрать экран «Завершение настройки вашего устройства»

При загрузке Windows 11 после установки обновлений иногда появляется полноэкранный баннер с заголовком «Завершение настройки вашего устройства» и предложением срочно закончить настройку устройства. Как отключить назойливое уведомление?

Экран «Завершение настройки вашего устройства» Фото: © скриншот баннера при загрузке Windows 11

Сделать это из самого баннера невозможно — пользователь может лишь выбрать продолжение настройки Windows или отложить ее завершение с помощью кнопки «Напомнить мне через 3 дня». Однако можно убрать этот экран раз и навсегда.

Как отключить баннер

Самый простой способ отключения окна «Завершение настройки вашего устройства» в Windows 11 — настройка уведомлений в «Параметрах». Для этого необходимо нажать Win+R и ввести команду ms-settings: — обязательно с двоеточием в конце.

Далее следует перейти в раздел «Система», нажать на вкладку «Уведомления» и найти в ней еще раздел «Дополнительные параметры». Именно здесь можно отключить появление надоедливого баннера.

Официально такой баннер называется SCOOBE (second-chance out of box experience). Он регулярно появляется на компьютерах с Windows 10 и Windows 11 после установки обновлений или же в том случае, если операционная система установлена с локальной учетной записью.

За его надоедливую активацию отвечает отметка «Предложить способы завершения настройки этого устройства для наиболее эффективного использования Windows». Достаточно убрать соответствующую галочку — баннер навсегда исчезнет.

Достаточно убрать соответствующую галочку — баннер навсегда исчезнет Фото: © скриншот в настройках Windows

Стоит учитывать, что при крупных обновлениях Windows 11 данные настройки могут сброситься, поэтому при внезапном появлении окна лучше всего снова проверить параметры уведомлений и при необходимости повторно снять галочку.

Что будет при настройке

Если пользователь при появлении баннера согласиться выполнить первоначальную настройку Windows, операционная система предложит использовать рекомендованные настройки браузера Edge и настроить безопасный вход в Windows с помощью Windows Hello.

Кроме этого, пользователю порекомендуют создать резервную копию данных компьютера в OneDrive, привязать смартфон к компьютеру и синхронизировать файлы, а также создать учетную запись Microsoft, если Windows установлен с локальной учетной записью.