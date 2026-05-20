НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Видеокартам GeForce призвали экстренно обновить драйвера

Источник:
Sibnet.ru
352 0
Видеокарта
Фото: © Sibnet.ru

Nvidia призвала владельцев видеокарт GeForce экстренно обновить драйвера из-за обнаруженных уязвимостей, сообщается на сайте поддержки компании.

Согласно опубликованному майскому бюллетеню безопасности, специалисты обнаружили семь новых уязвимостей в драйверах видеокарт и программном обеспечении vGPU. Уязвимости затрагивают широкий спектр видеокарт Nvidia, включая линейки GeForce и Nvidia RTX.

По оценке компании, обнаруженные уязвимости имеют средний и высокий уровень критичности, а некоторые из них потенциально позволяют злоумышленникам изменять данные и выполнять произвольный код.

Разработчики порекомендовали пользователям как можно быстрее установить актуальные версии драйверов. Для Windows безопасным являются версии драйвера, начиная с версии 596.36. Последним публичным релизом на данный момент остается пакет Game Ready 596.49.

SIBNET.RU В MAX

Тема: Человек и компьютер
Как убрать экран «Завершение настройки вашего устройства»
Троттлинг процессора: почему компьютер тормозит
Windows 11 получит секретный режим для ускорения ОС
Как добавить опцию «Завершить задачу» в меню Windows 11
смотреть все
Хайтек #Компьютеры
Как сделать
Как добавить опцию «Завершить задачу» в меню Windows 11
27.04.26, 01:05
3303
0
Как зарегистрировать биометрию
Регистрация в Единой биометрической системе (ЕБС) проводится добровольно и только с согласия гражданина, ее можно в любой момент удалить
14.03.26, 11:49
9433
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
7688
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
9442
4
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
14443
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
139825
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
173774
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
159041
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
3959506
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
187128
0
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
«Убийца дронов» с фантастической скорострельностью появился у России
Стартует предзаказ игры GTA VI
Пентагон рассекретил документы о встрече с НЛО на Луне
Konami отключит доступ к своим серверам российским игрокам
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Какая радуга бывает. ФОТО
Топ комментариев

velam

Автоваз кому-то может конкуренцию создавать? Если бы не запчасти, то китайские автомобили убили бы уже...

Uynachalnica

Где только таких горе-демографов берут? Организм не подготовлен, а он его рожать заставляет, и где жить...

dimans1000

Наверно самое интересное авиашоу в истории

olegsbeglov

Ура товарищи. Что что, а цены растут стабильно