Видеокартам GeForce призвали экстренно обновить драйвера

Nvidia призвала владельцев видеокарт GeForce экстренно обновить драйвера из-за обнаруженных уязвимостей, сообщается на сайте поддержки компании.

Согласно опубликованному майскому бюллетеню безопасности, специалисты обнаружили семь новых уязвимостей в драйверах видеокарт и программном обеспечении vGPU. Уязвимости затрагивают широкий спектр видеокарт Nvidia, включая линейки GeForce и Nvidia RTX.

По оценке компании, обнаруженные уязвимости имеют средний и высокий уровень критичности, а некоторые из них потенциально позволяют злоумышленникам изменять данные и выполнять произвольный код.

Разработчики порекомендовали пользователям как можно быстрее установить актуальные версии драйверов. Для Windows безопасным являются версии драйвера, начиная с версии 596.36. Последним публичным релизом на данный момент остается пакет Game Ready 596.49.