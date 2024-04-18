Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор

Телевизор с большой диагональю в отличии от компактного монитора дает максимальное погружение в игровую реальность. А для обладателей консолей это необходимый элемент гейминга. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового ТВ?

Разрешение экрана

Матрицы телевизоров состоят из миллионов светящихся точек — пикселей, расположенных ровными рядами. Разрешение измеряют количеством пикселей в одном горизонтальном ряду и в одном вертикальном столбце.

Консоли нового поколения поддерживают разрешение 4К (3840x2160). Поэтому игровой телевизор должен соответствовать спецификациям приставки. Если выбрать устройство с большой диагональю и разрешением Full HD (1920x1080), при просмотре изображение может казаться зернистым.

Диагональ телевизора

Для геймера важно не напрягать зрение, все детали должны быть легко различимы. Телевизор с маленькой диагональю заядлому игроку не подойдет. Однако слишком большой телевизор брать тоже не стоит — его сложно охватить взглядом, глаза будут уставать.

Считается, что чем просторнее комната и чем дальше от ТВ-панели находится диван или кресло, тем больше должна быть диагональ. Классический вариант — устройство с диагональю 50-55 дюймов. Для расчета оптимальной диагонали телевизора есть удобный калькулятор.

Частота обновления кадров

Этот параметр отвечает за четкость картинки в динамичных сценах. Обычно телевизоры имеют частоту обновления 60 Гц, однако с таким показателем изображение может смазываться или дергаться на быстро движущихся объектах.

Идеальный выбор — игровой телевизор с частотой обновления кадров минимум 120 Гц. Матрица такого устройства каждую секунду отображает в два раза больше кадров, чем на моделях с 60 Гц, что гарантирует четкую и плавную картинку. На рынке также уже появились премиальные модели с частотой кадров в 240 Гц.

Показатель задержки ввода

В современных телевизорах этот параметр обозначается термином input lag и определяет задержку в отображении изображения в миллисекундах. Задержка особенно критична для динамичных многопользовательских игр.

Чем меньше input lag, тем лучше для геймера. Для рядового пользователя достаточно показателя до 50 миллисекунд, для продвинутого геймера нужно искать телевизоры, у которых задержка составляет до 25 миллисекунд.

Расширенный динамический диапазон

Функция HDR (High Dynamic Range) отвечает за высокую контрастность и широкий цветовой диапазон. Особенно важен этот параметр для визуально «темных» игр. Он не позволяет плохо различимым деталям теряться на общем фоне, а также обеспечивает плавные переходы полутонов.

Есть несколько спецификаций HDR. Самый распространенный — HDR10, однако он наименее технологичный. Более продвинутый — HDR10+, он контролирует настройки для каждого кадра. Самый совершенный — Dolby Vision, который поддерживает 68 миллиардов тонов.

Однако стоит учитывать, что не все современные игры поддерживают HDR. Игра, в которую разработчики не добавили соответствующую функцию, на HDR-телевизоре будет выглядеть так же, как на обычном.

Порты HDMI

Все игровые устройства подключаются к телевизорам через HDMI-разъемы, они передают изображение и звук. У игрового ТВ должно быть как минимум четыре таких разъема — это позволит подсоединить консоль и сопутствующие аксессуары.

Помимо количества, значение имеет версия портов. Игровые телевизоры в отличие от базовых моделей обладают портами HDMI 2.1 — их пропускная способность достигает 48 Гбит/с, а горизонтальное обновление частоты в 120 ГЦ происходит без потери качества.

На что еще обратить внимание

Игровой телевизор должен поддерживать технологии ALLM и VRR — это позволит задействовать максимум геймерских возможностей. ALLM переводит телевизор в игровой режим, в котором отключаются все дополнительные обработки и улучшения картинки, чтобы обеспечить самую высокую отзывчивость.

VRR отвечает за переменную частоту обновления экрана. В таком режиме телевизор подстраивает частоту обновления экрана под частоту кадров в игре, делая картинку максимально плавной. Фактически, это телевизионный аналог функций V-Sync и G-Sync, которые используются производителями игровых мониторов.