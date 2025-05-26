Что означает значок VoLTE на экране смартфона

Почти все современные смартфоны обладают функцией VoLTE, соответствующий значок можно заметить в правой верхней части экрана. Что это такое, какие преимущества дает функция пользователям и как ее активировать?

VoLTE (Voice over LTE) — технология усиления голосовой связи, которая позволяет при обычном телефонном звонке передавать голосовую информацию через стандарт LTE (другое название 4G). Фактически, голос абонента в этом случае передается по интернет-протоколу.

Технологию VoLTE официально представили в 2014 году, в России мобильные операторы стали использовать позднее. Например, компания Ростелеком этой весной запустила бесплатный VoLTE для абонентов пакетных предложений в 22 регионах страны.

Какие преимущества дает VoLTE

Высокое качество звука. Голосовая связь через LTE-сети обеспечивает «чистую» передачу цифрового звука без помех и шумов. Максимальный результат достигается, если VoLTE есть в наличии на обоих телефонах.

VoLTE имеет в три раза большую емкость, чем сети 3G, и до шести раз больше, чем сети 2G. Именно эта особенность позволяет передавать голос в идеальном качестве.

Отсутствие задержек. Переключение обычных телефонов с мобильного интернета на сеть GSM занимает около двух секунд. Технология VoLTE исключает такую паузу, соединение с абонентом происходит мгновенно.

Стабильный интернет. Во время разговора интернет-подключение не прерывается, можно продолжать пользоваться сетью. Например, прямо во время звонка можно проложить маршрут в навигаторе или поискать ответ в интернете.

Нет расхода трафика. При использовании VoLTE мобильный трафик не расходуется, такие разговоры считаются обычными голосовыми звонками через мобильные сети.

Увеличение времени автономной работы. При использовании VoLTE смартфону не нужно переключаться между каналами связи, в результате устройство экономит энергию и работает дольше без подзарядки.

Какие смартфоны поддерживают VoLTE

Почти все современные телефоны, выпущенные после 2016 года, оснащены поддержкой VoLTE. Например, устройства Apple поддерживают данную технологию с iPhone 6 и iPhone SE, Samsung — с Galaxy A01 и Galaxy S7.

Однако работа VoLTE непосредственно связана с качеством сигнала — если покрытие 4G неустойчивое, смартфон в автоматическом режиме перейдет на использование сетей 2G или 3G, в которых VoLTE недоступна.

Как включить или отключить VoLTE

Пользоваться технологией очень просто. Для звонков VoLTE требуется устройство, поддерживающее технологию, а также наличие в регионе зоны покрытия 4G. Практически во всех телефонах звонки VoLTE в настройках по умолчанию включены.

Чтобы проверить наличие или подключить VoLTE в смартфоне с ОС Android, необходимо зайти в раздел «Настройки» и далее выбрать «SIM-карты и мобильные сети», затем указать SIM-карту и выбрать режим «Звонки через VoLTE».

Функция VoLTE в смартфоне с ОС Android Фото: © Sibnet.ru

Для владельцев iPhone алгоритм схожий — в разделе «Настройки» следует выбрать пункт «Сотовая связь», далее перейти в «Параметры данных», после чего останется активировать режим «Включить VoLTE».

Отключать технологию не требуется, так как обычно она никак не мешает. Есть практически единственное исключение — при звонке через LTE городские номера нужно обязательно набирать в полном формате, если данная особенность мешает, VoLTE можно деактивировать.